RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Sebastien Ogier im Interview
Foto: Harald Illmer

„Fahre keine volle Saison mehr“

Sebastien Ogier begann die Saison als Teilzeitpilot - doch dann lief es dermaßen gut, dass er nun die WM anführt. Mit seinem Start bei der Herbstrallye möchte sich der Toyota-Pilot bestmöglich auf die Rallye Zentraleuropa vorbereiten. Die Mission ist der neunte WM-Titel - würde er bei Gelingen 2026 wieder Vollzeit fahren? Wir haben nachgefragt…

Toyota-Werkspilot Sebastien Ogier, achtfacher Weltmeister, fährt seit seinem letzten Titelgewinn im Jahr 2021 nur noch als „Teilzeitpilot“, der Franzose fährt also nur ausgesuchte Rallyes in der Weltmeisterschaft. So war es auch in diesem Jahr - doch obwohl er heuer drei Rallyes ausgelassen hat, kommt der 41-Jährige dank einiger starker Siege als WM-Führender zur Herbstrallye nach Dobersberg, um sich so auf die bevorstehende Rallye Zentraleuropa vorzubereiten.

Sollte es Ogier gelingen, diesen extrem guten Lauf der diesjährigen Saison fortzusetzen und seinen neunten Titel zu erringen, würde er gleichauf mit seinem ewigen Rivalen, Landsmann Sebastien Loeb ziehen. Beide hätten dann jeweils neun WM-Titel auf dem Konto.

Wäre es dann nicht verlockend, noch eine Saison als Vollzeitpilot anzuhängen, um einen zehnten Titel zu erringen? Um als erfolgreichster Rallyepilot aller Zeiten Geschichte zu schreiben? Herbstrallye-Pressechef Noir Trawniczek hat nachgefragt…

Sebastien, wir freuen uns sehr, dass du bei der Herbstrallye fährst.

(Spricht auf deutsch): Ich freue mich auch.

Als du bei der Rallye Paraguay zwar die Rallye gewonnen hattest, aber auf der letzten Prüfung in den Regen kamst und dabei einige Punkte verloren hattest, hast du in einer ersten Reaktion gesagt: „Jetzt holen wir den Titel!“. Da war sehr viel Bestimmtheit herauszuhören, recht ungewohnt eigentlich. Glaubst du das war ein Schlüsselmoment?

In so einem Moment spürst du das Temperament und auch die Motivation, mit der man herangeht. Und wenn ich in einem Wettbewerb stehe, dann gehe ich da komplett darin auf. Das kommt dann von ganzem Herzen. Sicher gab es in diesem Moment auch eine gewisse Frustration - denn ich habe an diesem Wochenende einen perfekten Job abgeliefert und dann habe ich noch viele Punkte verloren, weil ich als einziger in den Regen kam. Ja, das war frustrierend - aber sicher hat mich dieser kleine Rückschlag zusätzlich motiviert, es künftig noch besser zu machen. Letztendlich konnten wir dann in Chile die maximalen Punkte holen. Ich weiß nicht, ob das in Paraguay ein Schlüsselmoment war - aber sagen wir so: Die Saison verlief bisher gut und trotz des kleinen Rückschlags in Paraguay sind wir weiter positiv an die Sache herangegangen.

War es dein ausdrücklicher Wunsch, bei der Herbstrallye zu fahren, um dich bestmöglich auf die Rallye Zentraleuropa vorzubereiten?

Exakt. Genau so ist es. Es ist kein Geheimnis, dass die Teams in der Weltmeisterschaft sehr eingeschränkt sind bei den Testfahrten, die wir während der Saison abhalten dürfen. Daher versucht jedes Topteam, eine kleinere Rallye zu fahren, um gewisse Vorbereitungen zu treffen. Ich war noch nie bei dieser Rallye, aber ich glaube, dass die Bedingungen dort recht ähnlich sind, wie wir sie bei der Rallye Zentraleuropa vorfinden werden. Deshalb kommen wir nach Österreich - um ein paar zusätzliche Kilometer abzuspulen, um dann bestmöglich vorbereitet zu sein.

Die Rallye Zentraleuropa hat dir bislang wenig Glück gebracht. 2023 Platz vier, im Vorjahr bist du ausgefallen. Wirst du diese Rallye diesmal gewinnen können?

(lacht) Natürlich glaube ich, dass ich sie gewinnen kann - denn sonst wäre es wohl besser, wenn ich zuhause bleiben würde. Im Vorjahr konnten wir eine gute Performance liefern, doch unglücklicherweise hatten wir auf der vorletzten Prüfung einen Crash. Ich weiß, dass es eine schwierige Rallye ist - um diese Jahreszeit kann das Wetter auch ständig die Bedingungen erschweren. Auch die wechselnden Grip-Level können eine schwierige Aufgabe sein. Es wird mit Sicherheit nicht leicht - aber genau deshalb lieben wir solche Konditionen. Wir hatten zuletzt zwei gute Testtage. Es fühlte sich gut an, wieder auf Asphalt zu fahren. Und ich hoffe, dass unser Start nächste Woche in Österreich uns noch mehr dabei helfen wird, noch besser vorbereitet zu sein. Sicher ist es unser Ziel, die Rallye Zentraleuropa zu gewinnen.

Im Vorjahr ist Thierry Neuville die Herbstrallye gefahren - hernach wurde er Weltmeister. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen?

(lacht) Ja. Vielleicht. Letztendlich ist es wie in allen Bereichen des Lebens: Je besser du dich auf etwas vorbereitest, desto größer sind dann auch deine Chancen. Hoffentlich können wir das dann auch umsetzen.

Angenommen es würde dir gelingen und du würdest noch einmal Weltmeister werden. Dann hättest du gleich viele Titel wie Sebastien Loeb errungen. Dann könntest du mit einem weiteren Titel der erfolgreichste Rallyepilot der Geschichte werden. Würdest du in diesem Fall im kommenden Jahr wieder Vollzeit fahren?

Nein. Das ist keine Option für mich. Ich möchte keine volle Saison mehr fahren. Ich habe eine Familie und ich bin heuer bereits weitaus mehr gefahren, als ich vorhatte. Aber natürlich: Wenn es so gut läuft wie das in diesem Jahr der Fall war, dann ist es okay, drei weitere Rallyes zu fahren.

Dann wünsche ich dir viel Glück, dass sich die Mühe lohnt und du diesen Titel einfahren kannst. Wir sehen uns in Dobersberg.

Vielen Dank. Natürlich ist es jetzt mein größtes Ziel, diesen Titel zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt - aber ich fahre sicher keine volle Saison mehr.

Ähnliche Themen:

Herbstrallye: Ogier & Fourmaux!

Zwei WRC-Teams bei der Herbstrallye! Toyota bringt Ogier!

Sensation bei der Herbstrallye 2025: Mit Toyota und Hyundai kommen die stärksten Teams der Rallye-Weltmeisterschaft. Toyota bringt WM-Leader Sebastien Ogier, für Hyundai startet dessen französischer Landsmann Adrien Fourmaux.

"Er hat mir sehr geholfen"

Solberg dankt Ogier vor Rally1-Rückkehr

Oliver Solberg wird in Estland erstmals seit 2022 ein werksunterstütztes Rally1-Auto fahren - Toyota-Fahrer Sebastien Ogier hat ihm bei der Vorbereitung geholfen

News aus anderen Motorline-Channels:

Franzose mit 30-kWh-Batterie günstiger

Unter 19.000 Euro: Citroën ë-C3

Citroën liefert die versprochene kleinere Batterie für den Einstiegs-Stromer nach: Mit 30 kWh Kapazität sinkt der Preis drastisch – natürlich auch die Reichweite.

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

NLS9: Analyse

Max Verstappens Dominanz in Zahlen

Max Verstappen sorgt mit irren Rundenzeiten für Staunen - Die Nordschleife erlebt eine Machtdemonstration - Doch ein Rekord bleibt unerreicht

Weitere Artikel:

Evans im WRC-Titelkampf

"Ogier wird nur schwer zu schlagen sein"

Elfyn Evans will Sebastien Ogier im WRC-Titelrennen Paroli bieten: Doch der Franzose ist in Topform und jagt seinen neunten Weltmeistertitel

Rally Kumrovec: Bericht

Rally Kumrovec: Erfolgreiche Österreicher!

ZM Racing setzte das Siegerauto ein, Ursula Gaßner mit Hermann junior auf Platz zwei. In der Rally4 siegt Zeiringer vor Pröglhöf und Lichtenegger. Insgesamt kamen neun österreichische Teams ins Ziel der Rally Kumrovec.

WRC bestätigt

Rallye Italien ab 2027 in Rom

Asphalt statt Schotter: Der italienische WRC-Lauf verlässt Sardinien und wird ab 2027 in und um Rom ausgetragen

CZ, Rally Pacejov: Bericht

Simon Wagner schreibt Geschichte

Simon Wagner beendet seine Saison in der Tschechischen Staatsmeisterschaft als Vizemeister hinter dem nunmehr elffachen Staatsmeister Jan Kopecky.

Austrian Rallye Legends 2025

ARL sind bereit für die elfte Ausgabe

Bestes Kaiserwetter wird für die elfte Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (18. bis 20. September) vorausgesagt. Zwölf Sonderprüfungen mit Kultcharakter warten auf 93 Teams aus ganz Europa. Österreichs größtes historisches Rallye Festival ist startklar.