Sebastien Ogier startet in diesem Jahr bei einzelnen Veranstaltungen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für Toyota und sieht offenbar keinen Anlass, seine Pläne für die Saison 2024 zu überarbeiten. "Es gibt keinen wirklichen Grund für mich, etwas zu ändern", sagt der Franzose nach der Akropolis-Rallye, die er mit einem technischen Problem beenden musste.



Nach seinem achten Weltmeistertitel im Jahr 2021 hatte sich Ogier aus der Rallye-WM zurückgezogen und seither nur noch vereinzelte Veranstaltungen für Toyota bestritten. Der Franzose betont immer wieder, dass ein Vollzeit-Comeback nicht infrage kommt. Stattdessen genießt er die Zeit mit der Familie und seiner Ehefrau Andrea Kaiser.



Im Rahmen der Finnland-Rallye kamen Gerüchte auf, dass Ogier in der kommenden Saison von Toyota zu Hyundai wechseln könnte. Der 39-Jährige dementiert einen Wechsel und erklärt, dass er mit seiner derzeitigen Position bei Toyota zufrieden sei. Bei den Gerüchten handele es sich um die übliche "Silly-Season", so Ogier. "Ich glaube, dass dieser Sport im Sommer ein bisschen Gesprächsstoff braucht."



Ogier schließt Hyundai-Wechsel aus



Allerdings scheinen die Gerüchte nicht ganz unbegründet. Für die kommende Saison ist bei Hyundai derzeit nur Thierry Neuville bestätigt. Zudem verpflichteten die Südkoreaner mit Francois Xavier Demaison kürzlich einen neuen technischen Direktor, der eine gute Beziehung zum achtfachen Rallye-Weltmeister pflegt. Von 2013 bis 2016 feierten Ogier und Demaison gemeinsam mit Volkswagen vier WM-Titel in der WRC.



"Ich habe nichts wirklich Besonderes zu verkünden", kontert Ogier. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem, was ich im Moment mit dieser Art von Programm mache, zufrieden bin. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir darüber diskutieren, in ähnlicher Weise weiterzumachen."



Einen Wechsel zu Hyundai schließt Ogier aus. "Ich glaube nicht, dass dies ein fundiertes Gerücht war", sagt der Franzose, der nach eigenen Angaben "viele Leute bei Hyundai kennt, und vielleicht ein paar Gespräche begonnen hat, weil er sein eigener Manager ist." Der achtfache Rallye-Weltmeister weiter: "Aber die Realität ist, dass ich mit allem, was ich im Moment habe, zufrieden bin, also gibt es keinen wirklichen Grund für mich, etwas zu ändern."



Bleiben Rovanperä & Evans bei Toyota?



Auch bei Toyota gibt es unterdessen keine Bemühungen, die Fahrerbesetzung für 2024 zu ändern. Kalle Rovanperä und Elfyn Evans haben zwar noch keinen Vertrag für die kommende Saison, allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass die Vertragsgespräche bereits begonnen haben.



"Natürlich laufen die Pläne für das nächste Jahr und die Diskussionen die ganze Zeit weiter", verrät Rovanperä. Als aktueller Weltmeister und WM-Führender hat der Finne auch keinen Grund, etwas zu ändern. Teamkollege Evans, der mit einem Rückstand von 33 Punkten auf dem zweiten Platz liegt, war hingegen zurückhaltender und sprach von einem "offenen Markt", wobei auch der Waliser mit seiner bisherigen Saison zufrieden sein kann.