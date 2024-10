Alle waren sie gekommen, um einem Mann zu huldigen, der schon vor 50 Jahren mit dem Rallyesport eine tolle Motorsportkarriere begann und der heute damit noch immer viele Fans und Aktive begeistert. Der heute 71-jährige Salzburger Sepp Haider hat gemeinsam mit dem Organisator dieses tollen Events, Peter Freisinger in die Stiegl Brauwelt Salzburg ins dortige Braugewölbe geladen, wo man sich gerne daran erinnerte, welche Motorsport-Persönlichkeit der Saalbacher eigentlich wirklich war.



Er präsentierte sich an diesem Abend seinen Gästen als ehrlicher, erdiger, mitfühlender und freudiger Sportler der in seiner aktiven Zeit nicht nur mit der Neuseeland Rallye im Jahre 1988 einen Rallye-Weltmeisterschaftslauf gewann, sondern auch mit dem Gewinn der Deutschen Rallyemeisterschaft im Jahre 1989 herausragende Leistungen gezeigt hat. Darüber berichtete Sepp Haider im Interview mit Servus TV Moderator Andi Gröbl, natürlich wurden dabei auch seine übrigen Erfolge besprochen, ergänzt wurde das Ganze mit vielen Anekdoten und Gschichterln, gemeinsam mit den prominenten Anwesenden.



Dazu gab es eine Ausstellung jener Rallyeboliden mit denen Sepp Haider diese Erfolge eingefahren hat, außerdem präsentierte man eine spezielle Rallye Ausstellung mit diversen Fahrzeugen aus dieser Zeit-Epoche.



Die Gästeliste, die zum Haider-Jubiläum nach Salzburg kamen, war lang und wies viele bekannte Namen auf. So wurden bei diesem Erinnerungsabend gesichtet:“

Christian Geistdörfer, Stefan Eichhorner und Jörg Pattermann, seine früheren Co-Piloten, dann die aktiven Rallyepiloten von einst und jetzt wie Raimund Baumschlager, Wilfried Wiedner, Rudi Stohl, Gabi Husar, Achim Mörtl, Herbert Grünsteidl, Manfred Stohl, Friedl Hainz, Matthias Mossleitner, Max Zellhofer, die am Weitesten angereisten Fahrer Rauno Aaltonen aus Finnland und Graf Ernst Harrach aus dem spanischen Malaga, weiters ehemalige Schützlinge von Sepp Haider wie Philip Geipel, Ricardo Feller, die Damen Vivien Keszthelyi und Mikaela Ählin-Kottulinsky, sowie die früheren Co-Piloten Michael Weinzierl, Franz Zehetner und Harald Reitler, Audi Sport Racing Academy Director Klaus Demel, Ex- Castrol Boss Gustav Trubatsch, Ex-Bosch Norbert Jurkowitsch, Fritz Lehensteiner Präsident des Salzburgringes, Rallye-Topfilmer Helmut Deimel, Alpenfahrt Revival Chef Christian Weitgasser gemeinsam mit Rudolf Wallner und Teamchef Rolf Schmidt und für den ÖAMV Heribert Werginz.



Aber auch die Medienvertreter waren sehr prominent vertreten. So die aktuellen Fernsehteams von Servus TV und des ORF vom Studio Salzburg, dann TV 22 mit Dietmar Brückl, werace tv mit Jo Egger-Richter und Harald Lindner die Fotografen Daniel Fessl und Angelo Poletto und die bekannten Redakteure Dr. Gerhard Kuntschik und Michael Smejkal (Salzburger Nachrichten), Erich Scheiblauer (Motor Freizeit u. Trend), Gerhard Hofstädter (Kleine Zeitung Kärnten), sowie Peter Klein (Ex-ORF TV).



Nachdem Servus TV Moderator Andi Gröbl die letzte Interviewrunde beendet hatte, wurde dann natürlich unter den ca. 260 Gästen im kleinen Kreis heftig weiter diskutiert, wobei Sepp Haider natürlich immer wieder im Mittelpunkt dieser tollen Party stand.