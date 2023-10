Skala: Auktion für Zentraleuropa-Rallye

Jan Skála ist in der Rallye-Community kein sehr bekannter Fahrer, obwohl seine berufliche Tätigkeit auf fast allen Ebenen, einschließlich der WRC-Meisterschaft, zu beobachten ist. Bevor er mit dem Rallyesport begann, war seine Karriere eine Art Achterbahnfahrt. Sein erstes Rennen startete er im Alter von 14 Jahren im Rallycross. Hier gewann er als Jugendlicher in den folgenden Jahren mehrere Titel unter den erwachsenen Fahrern in der nationalen Meisterschaft.



Der erste Scheideweg auf seinem Weg war der Gewinn des FormulaSTAR-Talentwettbewerbs, bei dem der Hauptpreis die Teilnahme an der nationalen Formelmeisterschaft in der folgenden Saison war. Jan Skála gewann diese Saison überzeugend, blieb jedoch aufgrund der hohen finanziellen Anforderungen nicht im Formelsport. Eine kleine Unterbrechung ereignete sich, als er von Fahrern aus aller Welt für die Endrunde der FIA Young Driver Academy ausgewählt wurde. Danach kehrte Jan zum Rallycross zurück und beendete seine Rallycross-Karriere in der prestigeträchtigen Europameisterschaftsserie.



Anschließend folgte eine Zwangspause vom Rennsport, in der sich der Prager Fahrer ganz der Entwicklung seiner Firma RaceX widmete, die sich mit der Produktion von Verbundteilen für die meisten Automobilhersteller im Rallye-Bereich beschäftigt. Jan Skála begann auch im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, und dank dessen konnte er seine Sportkarriere wieder aufnehmen, wie er es schon vor langer Zeit geplant hatte.



Einstieg in die Rallye – von Rally4 über Rally2 bis hin zur C3 WRC



Sobald Jans finanzielle Möglichkeiten es möglich machten, war seine Wahl klar – die Königin des Motorsports hieß Rallye.



Die Rallye-Statistik weist derzeit 11 Starts aus, davon sind 4 Rallyshows und 7 klassische Rallyestarts. Die Liste der Autos ist eher skurril, aber auch die wenigen Starts, insbesondere im internationalen Feld, sind zumindest erwähnenswert. Zwei Starts in der Rally4 Kategorie, mehrere SS-Siege und bei der zweiten Rallye schied er aufgrund eines technischen Defekts am ersten Platz in seiner Klasse aus.



Dann wechselte er zur Rally2 und gewann gleich bei seiner zweiten Rallye die Gesamtwertung der Österreichischen Herbstrallye 2022! Die Crew von Jan Skála – Ji?í Sko?epa wird übrigens auch beim Start der diesjährigen Herbstrallye 2023 nicht fehlen.



Der letzte Höhepunkt der kurzen Rallye-Karriere von Jan Skála war jedoch seine Teilnahme an einer der prestigeträchtigsten tschechischen Rallyes, der Rally Bohemia. Er nutzte die Einladung der Organisatoren zu dieser Veranstaltung, die in diesem Sommer ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, und beteiligte sich mit einem Citroën C3 WRC der Spitzenklasse an der Feier des 50-jährigen Jubiläums der Veranstaltung. Zu jedermanns Überraschung gelang es ihm, auf allen schweren Etappen Top-3-Zeiten zu fahren und am Ende des Tages sogar die härteste und längste Etappe zu gewinnen! Zu diesem Zeitpunkt begann der Name Jan Skála an mehreren Fronten Resonanz zu finden.



Weltmeisterschaftspremiere



Und jetzt ist es für Jan Skála und sein Team an der Zeit, zum ersten Mal zu erleben, wie anspruchsvoll die WRC2-Meisterschaft ist. Nach viel Mühe ist es der Crew von Skála – Sko?epa gelungen, bei der bevorstehenden mitteleuropäischen Rallye, die bald beginnt, an den Start zu gehen.



Hier kommen wir zu der einzigartigen Idee, die Jan Skála entwickelt hat. Da er das gesamte Budget für diese Veranstaltung selbst bezahlt, bedeutet das unter anderem, dass auf seinem Hyundai i20 Rally2 noch jede Menge Werbefläche ungenutzt bleibt.



Eine einzigartige Auktion



Genau aus diesem Grund hat Jan Skála beschlossen, ein einzigartiges Auktionssystem zu starten, dank dem es möglich ist, Werbeflächen sehr einfach, schnell und vor allem zu viel günstigeren Preisen als üblich zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine klassische Auktion mit sehr einfachen und verständlichen Regeln, wobei die gesamte Auktion selbstverständlich online stattfindet.



Auch Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, Ihr Logo zu einem sehr günstigen Preis auf dem Rallyeauto von Jan Skála erscheinen zu lassen. Selbstverständlich wird von der gesamten Rallye eine große Menge an audiovisuellem Material produziert und wer am Ende die angebotenen Werbeflächen ersteigert, erhält selbstverständlich diesen kompletten Output. Bei Interesse an einer größeren Werbepaketen ist das Team von Jan Skála selbstverständlich bereit, entsprechende Erlebnisveranstaltungen zu organisieren, darunter auch eine Fahrt mit einem Rallye-Auto.



Eine Werbefläche auf einem Weltmeisterschaftsauto für angemessenes Geld? Warum nicht? Aber Vorsicht, die Auktion endet bald , es bleibt also nicht mehr viel Zeit.



Wie funktioniert das Ganze? Am einfachsten klicken Sie auf diese Webadresse:

www.skalaracing.bid/ und dort finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.