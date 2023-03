South Belgian Rallye: Bericht Julian Wagner

Bei der South Belgian Rallye sicherte sich Julian Wagner mit Copilotin Hanna Ostlender im Peugeot 208 Rally4 beim ersten Lauf zum Stellantis Motorsport Rally Cup Belux einen starken zweiten Platz mit nur 9,6 Sekunden Rückstand auf den Sieger Marijan Griebel, der die Rallye bereits aus dem Vorjahr kannte.



Ein schleichender Plattfuß auf der zweiten Sonderprüfung kostete bereits 10 Sekunden im ersten Loop. „Als es dann allmählich abtrocknete starteten wir im zweiten Loop unsere Aufholjagd“, resümiert Julian Wagner im Ziel.



„Für uns waren die Sonderprüfungen und auch die Charakteristik der rund 150 belgischen Sonderprüfungs-Kilometer völlig neu. Ich bin bisher noch nie auf Asphalt mit so unglaublich viel Grip gefahren, das ist wirklich irre und macht brutal viel Spaß“, so Wagner weiter.



Das Duo Wagner/Ostlender konnte mit fünf Bestzeiten zeigen, was in ihnen steckt und eine gute Pace beweisen. Mit 9,6 Sekunden mussten sie sich am Ende allerdings gegen Marijan Griebel, der die Rallye im letzten Jahr gewonnen hat, mit ebenfalls 5 Bestzeiten geschlagen geben.



„Unser Peugeot 208 Rally4 von Stengg Motorsport lief ohne Probleme und das gesamte Team hat einen super Job gemacht. In zwei Monaten geht es weiter mit der Sezoens Rallye am 20. Mai. Die Rallye kennen sowohl Griebel als auch wir, sodass hier mit gleichen Voraussetzungen die Karten neu gemischt werden“, freut sich Wagner abschließend schon auf den zweiten Cup-Lauf.