Spa Rally: Bericht Wagner/Ostlender

„Das Finale in Spa hat uns noch einmal alles abverlangt, vor allem weil ich seit der Anreise am Mittwoch bereits aufgrund einer Grippe sehr angeschlagen war. Die Witterungsverhältnisse waren extrem schwierig aber uns war von Beginn an klar, dass wir eine clevere Rallye fahren müssen. Wir sind bereits als Cupführende angereist und waren in der glücklichen Ausgangslage, hier in Spa nicht gewinnen zu müssen, um uns den Titel zu sichern“, freut sich Wagner im Ziel.



„Wir sind überglücklich und zufrieden, dass wir die Saison mit dem Cuptitel krönen konnten. Vielen Dank an Hanna und Stengg Motorsport für eine grandiose Saison und die tadellose Arbeit und natürlich an alle Unterstützer und Gönner, ohne die es nicht möglich gewesen wäre“, so Wagner abschließend.