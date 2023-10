Spendenaktion für Andy Hulak

Gerade der MCL 68 hat in den letzten Jahren mit Veranstaltungen wie der Blaufränkischland Rallye, Veteranentreffen der österreichischen Teilnehmer der Akropolis Rallye, etc. erfahren dürfen, wie wichtig und notwendig es ist, weit über den eigenen Tellerrand zu blicken und sich einzugestehen, das Vieles funktioniert und noch mehr funktioniert, wenn man sich nicht zu schade ist Hilfe anzunehmen. So kommt es regelmäßig im Zuge der Blaufränkischland Rallye zur Zusammenarbeit mit dem Partner Club Gamma Racing und Helfern des RT-Sieggraben. Umgekehrt steht der MCL 68 nicht nach, der Rallyegemeinschaft Waldviertel bei der Herbst Rallye Support zu leisten. Speziell in schweren Zeiten rücken die Clubs und Vereine, sowie Sponsoren der österreichischen Rallyeszene enger zusammen.



Alles für Andy Hulak mit viel Support und Hilfsbereitschaft



So erfuhr der MCL 68 erst kürzlich eine schier unbeschreibliche Welle an Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, als es darum ging Andy Hulak nach seinem schweren Unfall im Rahmen der Lavanttal Rallye auf dem langen Weg der Rehabilitation zu unterstützen.

Neben dem eigens eingerichteten Spendenkonto, auf welchen Kontoeingänge namhafter Protagonisten des Rallye- und Motorsports sogar aus dem Ausland vorzufinden sind, tut sich im Rahmen der Benefiz Veranstaltung „Alle Räder drehen sich für Andy Hulak“ welche Hulaks Club MCL 68 veranstaltet, bezüglich der Organisation auch der in Wien ansässige Club RARA Vienna hervor.

In kürzester Zeit wurden die vorhandenen Werbeflächen auf den Printflyer für die Veranstaltung von Gönnern und Freunden sowie der Austrian Rallye Challenge gebucht!



4.11.2023 Alle Räder drehen für Andy Hulak



Sollte der Wettergott ein Einsehen haben und die Strecke in Csapod welche sich ca. 30 Minuten nach dem Grenzübergang Klingenbach befindet befahrbar sein, findet das freie Fahren mit eigenen Fahrzeugen oder „Schnuppertags-Volvos“ aus dem Hause GP Racing selbstverständlich statt. Wenn nicht wird der Termin kurzfristig verschoben, aber sicherlich nicht abgesagt!! Für das leibliche Wohl sorgt die über RARA-Vienna organisierte Verpflegungsmannschaft. Auch hier kommt der Gewinn Andy Hulak zu Gute!



Voranmeldungen erbeten:



Voranmeldungen wären bis 1.11.2023 eine große Hilfe zwecks der logistischen Vorbereitungen! Alle Teilnehmer benötigen einen Helm, gefahren darf nur mit Sommer- oder Winterreifen werden!

Startgeld für eigene Fahrzeuge ist eine Mindestspende von € 70!

Gefahren werden kann von 10 bis 16 Uhr / Anmeldung bis 1.11.2023 unter info@mcl68.at

Bei unklaren Wetterverhältnissen und für kurzfristige Fragen steht ab Mittwoch, den 1.11.2023 unter: +43 677 643 38 544 eine Hotline zu Verfügung!