Die vorgeschlagenen Regeländerungen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für die Jahre 2025 und 2026 sind für die Stellantis-Gruppe nicht interessant, aber der Automobilhersteller behält die Regeln für 2027 im Auge.



Der Automobil-Weltverband FIA hatte im Februar seinen Fahrplan für die Zukunft der WRC veröffentlicht, mit dem er neue Hersteller für die Meisterschaft gewinnen will. Zu den Vorschlägen gehören auch technische Änderungen in den Klassen Rally1 und Rally2.



Die vorgeschlagenen Regeländerungen für 2025 und 2026 beinhalten die Abschaffung des Hybridantriebs, eine Reduzierung der Aerodynamik durch einen modifizierten Heckflügel und einen kleineren Luftmengenbegrenzer, um die Rally1-Fahrzeuge näher an die Leistung der Rally2-Fahrzeuge heranzuführen. Der Vorschlag beinhaltet auch einen Plan zur Einführung eines Upgrade-Kits für Rally2-Fahrzeuge.



Die FIA hat auch Richtlinien für 2027 veröffentlicht, die vorsehen, dass die Kosten für Rally1-Fahrzeuge auf 400.000 Euro begrenzt werden und im Wesentlichen auf dem aktuellen Rally1-Konzept basieren. Die Autos sollen ein größeres Space-Frame-Chassis mit einer gemeinsamen Sicherheitszelle erhalten.



Das soll die Kosten senken und sowohl Herstellern als auch Tunern die Entwicklung von Fahrzeugen ermöglichen. Das Chassis wird Karosserien auf Basis der B- und C-Klasse, der Kompaktklasse, von SUVs und Konzeptfahrzeugen aufnehmen können, der Motor soll rund 330 PS leisten.



Die Stellantis-Gruppe, zu der die Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot und Vauxhall gehören, ist in der Rallye-Weltmeisterschaft derzeit mit Citroen in der WRC2 vertreten. Von Stellantis breitem Markenportfolio war Citroen das letzte Unternehmen, das in der Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft angetreten ist, sich aber Ende 2019 zurückziehen wird.



Stellantis arbeitet am Reglement für 2027 mit



Auf die Frage, ob die Vorschläge zur künftigen Ausrichtung der Rally1 für Stellantis von Interesse sind, antwortet Dider Clement, Leiter des Kundensportprogramms, gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network: "Wir wissen es nicht."



"Wir nehmen an der Diskussion mit der FIA über das Reglement teil. Wir haben kein Interesse am Reglement für 2025 und 2026 im Vergleich zur aktuellen Rally1, aber für 2027 werden wir mit allen Herstellern und der FIA zusammenarbeiten. Wie sehen wir im Moment die Zukunft? Das weiß man nie."



Speziell auf die Änderungen für 2027 angesprochen, fügt er hinzu: "Die FIA hat gute Arbeit geleistet. Die technische Abteilung macht einen wirklich guten Job. Was das Marketing angeht, müssen wir es ein wenig erhöhen, wie jeder gesagt hat, aber alle ziehen an einem Strang und wollen das Gleiche. Wir wollen die Rallye-WM auf einem guten Niveau halten."



WRC2 Plus "nicht sinnvoll"



Eine der Marken der Gruppe, Lancia, hat in den letzten Monaten verlauten lassen, dass sie an einer Rückkehr in den Rallyesport "arbeitet", aber Clement sagt, dass dieser "Traum" erst diskutiert werden kann, wenn das Reglement feststeht. Im Moment scheint die Rally4 die realistischste Option für ein Comeback von Lancia zu sein.



"Zunächst einmal ist es ein Traum für jeden, denn Lancia hat Geschichte und Erinnerungen, aber bevor wir über ein Comeback von Lancia nachdenken, müssen wir das Reglement diskutieren. Unsere Strategie basiert auf dem Reglement, und das steht noch nicht fest, also ist es definitiv zu früh", fügt er hinzu.



Stellantis ist nicht daran interessiert, ein Upgrade-Kit für den Citroen C3 Rally2 zu produzieren, um eine Rally2-Plus-Option zu schaffen.



"Wir glauben nicht, dass WRC2 Plus sinnvoll ist", sagt Clement. "Wenn man bedenkt, dass auch der WRC2 Plus langsamer sein wird als der Rally1, und wenn man bedenkt, dass der WRC2 Plus keine Chance auf den Gesamtsieg haben wird, dann glaube ich nicht, dass es etwas bringt."