Stohl/Müller bei Veszprem Rallye

Rallyefans, die bereits der Lavanttal Rallye entgegenfiebern und aber auch am kommenden Wochenende gerne eine Rallye genießen wollen, können ins rund 200 Kilometer von Wien entfernte Veszprem pilgern. Dort steigt nicht nur die legendäre Schotterrallye - sondern es starten auch Manfred Stohl und Peter Müller im Citroen C3 Rally2.



Es hat also nicht allzu lang gedauert, bis Manfred Stohl und Peter Müller nach ihrem großartigen Österreich-Comeback (Sieg bei der ARC Rallye Triestingtal) wieder Lust auf Rallye bekommen haben. Diesmal sei bei beiden die „Lust auf Schotter“ ausschlaggebend gewesen, erklärt Stohl gegenüber motorline.cc. Freilich habe es auch eine Einladung des Veranstalters gegeben. Ein sportliches Ziel oder gar eine Sieg-Ansage ist Stohl nicht zu entlocken: „Das ist ein ungarischer Meisterschaftslauf - ich lasse es auf mich zukommen. Es wäre überheblich zu sagen, dass ich mir den Sieg zutraue.“ Ebenso am Start: Der eifrige (6 Rallyes im Hohen Norden nur im Jänner) Karl Rumpler und seine Gattin Maria im Mitsubishi Lancer Evo V.



Wen es weiter in den Süden zieht und wer dennoch einem österreichischen Team die Daumen drücken möchte, müsste in die Toscana reisen. Bei der italienischen Ciocco Rally auf kurvigem Asphalt zünden Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel ihren von Baumschlager Rallye Racing eingesetzten Renault Clio Rally3.