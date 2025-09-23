Hyundai hat seine Fahrer-Nominierungen für die verbleibenden drei Läufe der Rallye-Weltmeisterschaft 2025 bekanntgegeben. Demnach werden Thierry Neuville und Adrien Fourmaux für den Hersteller Punkte sammeln, während Ott Tänak nicht mehr als Werksfahrer gemeldet wird.



Diese Entscheidung könnte Tänaks Chancen im WM-Kampf deutlich verbessern. Der Este liegt aktuell 43 Punkte hinter Tabellenführer Sebastien Ogier im Toyota und gilt als die größte Titelhoffnung von Hyundai in dieser Saison.



Tänak musste zuletzt bei der Rallye Chile einen herben Rückschlag hinnehmen, als er in Führung liegend mit einem Motorschaden ausschied. Auch der danach eingesetzte Ersatzmotor erwies sich als problematisch. Das Triebwerk war bereits bei der Rallye Schweden im Februar gelaufen und zeigte Überhitzungserscheinungen.



Laut Reglement stehen jedem Hersteller pro Fahrgestell nur zwei Motoren für die gesamte Saison zur Verfügung. Jeder zusätzliche Motor hätte eine Zeitstrafe von fünf Minuten beim nächsten Lauf nach sich gezogen. Da die Motoren dem Chassis und nicht den Fahrern zugeordnet werden, hätte Hyundai seine drei Piloten theoretisch durchrotieren können, um Tänak den Einsatz eines frischeren Aggregats zu ermöglichen. Ein Fahrer hätte dabei allerdings die Strafzeit kassieren müssen.



Stattdessen entschied sich Hyundai, Neuville und Fourmaux als Werksstarter zu nominieren. Damit ist Tänak formal kein Herstellerbeitrag mehr und unterliegt nicht länger der Motoren-Regelung. In der Theorie könnte er also beim kommenden Rallye Zentraleuropa einen zusätzlichen Motor einsetzen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.



In einem Statement erklärte das Team: "Für die letzten drei Runden der Rallye-Weltmeisterschaft 2025 wird Hyundai nur Thierry Neuville und Adrien Fourmaux für Herstellerpunkte nominieren. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es Ott Tänak und Martin Järveoja, ohne Hersteller-Nominierung anzutreten. Durch die volle Nutzung des Reglements stellt das Team sicher, dass Tänak und Järveoja in der bestmöglichen Position sind, um im Titelkampf der Fahrer und Beifahrer weiter anzugreifen."



Hyundai liegt in der Herstellerwertung bereits 125 Punkte hinter Toyota und hat im Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft kaum noch Chancen. Der Fokus richtet sich nun klar auf Tänaks persönliche Titelambitionen.