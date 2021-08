Teemu Suninen hat das Ford-Einsatzteam M-Sport mit sofortiger Wirkung verlassen. Das Management des Finnen informierte am vergangenen Freitag die Öffentlichkeit per Statement über die Trennung.



"WRC-Fahrer Teemu Suninen hat sich entschieden, die Zusammenarbeit mit dem M-Sport World Rallye Team zu beenden. Diese Entscheidung wurde M-Sport mitgeteilt und ist mit ihnen abgestimmt worden", heißt es darin.



Damit steht fest, dass die Ypern-Rallye vor wenigen Wochen das vorerst letzte Event für Suninen als Ford-Pilot ist. Bei der Veranstaltung in Belgien schied der Finne vorzeitig aus.



"Es ist Zeit für uns, auf Wiedersehen zu M-Sport zu sagen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, für mehrere Jahre einer der WRC-Fahrer des Teams zu sein. Das war eine sehr lehrreiche Reise mit einigen großartigen Momenten", wird Suninen im Statement zitiert.



"Allerdings ist nichts für die Ewigkeit, und wir haben uns jetzt entscheiden, dass es Zeit ist für neue Herausforderungen", fährt der Finne fort. Damit ist klar, dass M-Sport mindestens einen von drei Ford Puma im kommenden Jahr neu besetzen muss. Bei Aufsteiger Adrien Fourmaux steht so gut wie fest, dass er 2022 im Team bleibt.



Weniger klar ist hingegen die Sache bei Teamkollege Gus Greensmith, wo die Zukunft erst noch geklärt werden muss. Hyundai-Fahrer Craig Breen wird zudem mit einem Einsatz bei M-Sport im kommenden Jahr in Verbindung gebracht. Verschiedene Medien bringen auch ein Sensations-Comeback von Sebastien Loeb ins Spiel.