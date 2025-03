Reini Sampl, mit seinem Lungauer Unternehmen Winterfahrtraining.at Titelsponsor der Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2025, startete dieses Wochenende in Graz eine starke Kampagne: 100 nummerierte Supporter Aufkleber sollen in der laufenden Rallyesaison € 5.000,- zusätzliches Preisgeld und mehr Aufmerksamkeit für die Junioren der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft bringen – fast die Hälfte der Aufkleber sind bereits nach kurzer Zeit verkauft. Der ORM-Promoter verstärkt die Initiative durch ein spezielles TEC7 ORM Jahresticket-Angebot.



Vergangenes Wochenende traf sich die Automobilszene in Graz im Rahmen der motionexpo 2025. Mit rund 20.000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern hat sich die motionexpo stark entwickelt. Alle führenden Herstellermarken, die erfolgreichsten Fahrzeughändler der Steiermark und die innovativsten Unternehmen und Forschungseinrichtungen präsentieren von 14. bis 16. März 2025 auf der Messe Graz Mobilitätslösungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie die Sonderausstellung zum 150. Geburtstag von Ferdinand Porsche für Informationserlebnisse, Emotion und Faszination.



Reini Sampl nutzte die Gelegenheit, um sich mit weiteren Rallyefreunden auf jenem Stand zu treffen, auf dem der Porsche 911 RGT von Günther Knobloch den Besuchern präsentiert wird. Im Rahmen der motionexpo wurden bereits die ersten frisch gedruckten Aufkleber an jene Supporter übergeben, die jeweils € 50,- in den Preisgeldtopf für die „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ spenden. Die Spenden werden zu 100 % als Preisgeld nach dem ORM-Finale bei der „obm Land der 100 Hügel Rallye“ an die Top-3 der Junioren ausbezahlt.



Reini Sampl, Winterfahrtraining.at: „Die Idee hatte ich vor ein paar Tagen. Nachdem das Feedback zu der Idee unter dem Video, das ich auf Social Media geteilt habe, sehr positiv war, habe ich mich gemeinsam mit Knobi und Max Pötscher von IDeeBOX an die Umsetzung gemacht. Wir haben die Details besprochen, die Aufkleber gestaltet und gedruckt - schon gestern konnten wir die ersten Aufkleber an Junioren-Supporter übergeben. Stand heute sind schon fast die Hälfte der Aufkleber zu Gunsten der Junioren verkauft. Am Anfang ist es immer einfacher - ich bin mir dennoch ziemlich sicher, dass wir zumindest die hundert gedruckten Aufkleber verkaufen und damit das Preisgeld um weitere € 5.000.- erhöhen können. Wer weiß, wenn wirklich alle Aufkleber zeitnah weg sind - vielleicht legen wir noch eine Serie nach. Mein erklärtes Ziel ist, dass wir 2025 das Junioren-Preisgeld vom letzten Jahr auf zumindest € 17.000.- verdoppeln können. Mit Walter Röhrl, Pfeil-Design, Last Exit und Digimagical konnte ich schon ein paar neue Junioren-Partner für das Projekt begeistern. Mal sehen - wenn das so gut weiterläuft, halte ich sogar € 20.000.- Preisgeld für die Junioren 2025 für nicht unmöglich.“

Günther Knobloch, RSP: „Ich finde die Idee von Reini genial – die Aufkleber werden häufig auf Autos landen und sind tolle Werbeträger für die Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft. Ich habe persönlich auch drei gekauft, Freunde von mir sechs weitere. Was da in Zukunft dank Reini Sampl und der weiteren Junioren-Partner noch möglich ist, darauf freue ich mich – man darf nicht vergessen, es gibt zehntausende Rallyefans in Österreich. Wir wollen als ORM-Promoter die Dynamik auch weiter verstärken: alle bisherigen Junioren-Partner bekommen als Dankeschön eigene Junioren-Partner Aufkleber zugesandt, zudem spenden wir 100 % der Einnahmen von 40 ORM-Jahrestickets zu je € 65.- ebenso an den Junioren-Preisgeldtopf. Ein herzliches Dankeschön an der Stelle auch an Georg Höfer und Christian Birklbauer für die unzähligen Stunden gemeinnützige Arbeit – nicht nur als Veranstalter der Jännerrallye, besonders auch für den ORM-Promoter. Das ist die Basis für all die Dinge, die sich auf der Plattform aktuell sehr erfreulich entwickeln.“



Die ORM-Jahrestickets wurden in einer limitierten Auflage von 100 Stück im Dezember 2024 für Rallyefans aufgelegt. Die Tickets sind bei allen ORM-Läufen 2025 gültig und ab sofort zu einem reduzierten Preis von € 65.- hier im Ticket-Shop der ebenso als Junioren-Partner engagierten Jännerrallye verfügbar. Zu den nächsten 40 Jahrestickets gibt es damit kostenlos einen Supporter-Aufkleber dazu. Werden all diese 40 Jahrestickets zum Preis von je € 65.- verkauft, wären das zusätzlich € 2.600.- für den Junioren-Preisgeldtopf 2025. Gesamt sind aktuell noch knapp 70 Jahrestickets verfügbar – die Einnahmen der restlichen knapp 30 Jahrestickets kommt bei Verkauf wie ursprünglich vorgesehen der Vermarktung der TEC7 ORM sowie den ORM-Veranstaltern zugute – hier zahlt der ORM-Promoter im März € 9.000.- Veranstalterförderung aus.



Der Betreiber des FAZ-Fohnstorf - Peter Hopf, ORC-Sieger 2024 - unterstützt die ORM-Junioren 2025 mit der Möglichkeit zur kostenlosen Benutzung des FAZ. Der Murtaler bietet allen „U-25 Rallyepiloten in Österreich“ ganzjährig (nach vorhergehender telefonischer Abstimmung) die Möglichkeiten zu kostenlosen Testfahrten auf dem Fahrtechnikzentrum in Fohnsdorf an. Die Möglichkeit zur kostenlosen Testfahrt gilt für die Junioren ebenso am 22. März - an dem Tag wird, unmittelbar vor der Rebenland-Rallye, darüber hinaus für alle Rallyepiloten ein „Shakedown-Text“ mit Zeitnahme um € 150.- angeboten. Kontakt und weitere Informationen hier auf der Seite des FAZ-Fohnsdorf.



In zwei Wochen findet mit der Rebenland Rallye bereits der 2. Lauf zur TEC7 ORM 2025 statt – die Veranstaltung wurde auf der motionexpo auch beworben. Für alle Interessenten der „Winterfahrtraining.at Junior Rallye Staatsmeisterschaft“ haben wir folgend nochmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst:



1) Infokanal der Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft: www.rallye-oem.at/sites/junioren_orm_2025.html

2) Informationen über den ORM-Promoter und die Bankverbindung für Junioren-Spenden: www.rallye-oem.at/sites/orm_promoter.html

3) Bestelllink für vergünstigte ORM-Jahrestickets (40 Stk. gehen zu 100 % in das Junioren-Preisgeld): jaennerrallye.myshopify.com/collections/all