TEC7 ORM/ARC, Weiz: Opening Party

Morgen, Freitag, ist es endlich soweit, die Rallye Weiz startet als fünfter Saisonlauf in die österreichische TEC7-Staatsmeisterschaft 2025. Der Seriensieger ist schon vor dem Start die Rallye selbst, denn in der jährlichen Entscheidungsfindung für den Titel beliebteste heimische Rallye liegt das jugendlich-dynamische Motorsport-Highlight in der Oststeiermark stets an der Spitze. Einer der Gründe dafür ist der fantastisch zelebrierte Zeremonienstart in der Weizer Europaallee, der jedes Jahr vor Tausenden Fans stattfindet und letztendlich in eine Open-Air-Disco bis weit in die Nacht hineinmündet.



Auch heuer steht alles bereitet, vom DJ bis zu den feschen Grid-Girls und den diversen Verpflegungsständen. Einen Unterschied zu den letzten Jahren gibt es diesmal freilich schon. Der Show-Start und somit auch die Party findet nämlich nicht wie gewohnt am Vorabend der Rallye statt, sondern am ersten Renntag selbst, nämlich erst am morgigen Freitag. Und zudem werden die Teams und ihre Boliden, wenn sie ab 21 Uhr das bekannt meisterhafte Vorstellungsritual von Rallye-Sprecher Peter Bauregger durchlaufen und die Startrampe in der Europaallee überquert haben, bereits kräftig aufgewärmt sein. Und sogar das Ergebnis nach dem ersten Tag kann Peter Bauregger da schon verkünden. Denn – ebenfalls neu – schon vor der abendlichen Rallye-Show werden die Teilnehmer die erste und einzige Sonderprüfung des Freitags absolviert haben. Diese hat es jedoch in sich, ist der berüchtigte Rundkurs Anger mit Ziel in Thannhausen doch mit knapp über 26 Kilometern die längste Prüfung im nationalen Rallye-Staatsmeisterschafts-Kalender.



Während rund um Anger und Thannhausen also morgen ab 19 Uhr der Asphalt bebt, steppt in Weiz ab 21 Uhr der Bär. Die gesamte Europa-Allee ist dabei für den normalen Verkehr gesperrt. Sämtliche Starter sind vor Ort vertreten und werden ihre Arbeitsgeräte präsentieren. Die modernsten Rallye-Raketen mischen sich dabei mit den legendären historischen Autos der FIA European Historic Rally Championship und können aus nächster Nähe begutachtet werden. Die Rallye-Stars werden den Fans natürlich auch für Autogramme, Selfies etc. zur Verfügung stehen.



Zeitplan Rallye Weiz:

www.rallye-weiz.at/2025/zeitplan.html



TEC7 ORM Rallye Weiz Radio:

www.rallye-weiz.at/2025/liveradio.html