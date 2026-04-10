TEC7 ORM, Lavanttal: Nach SP2

Die 48. LASERHERO Lavanttal-Rallye in Wolfsberg ist gestartet. Und wie!? Staatsmeister Simon Wagner unterstrich mit zwei Bestzeiten in der neuen SP Winkling – Reisberg und SP Arlinggraben seine Favoritenstellung in der Klasse TEC7 ORM. Mit dem Hyundai i20 des Oberösterreichers konnte keiner des restlichen Feldes so richtig mithalten. Der nach einem Mountainbike-Unfall leicht gehandikapte Michael Lengauer (Skoda Fabia) kam noch am nächsten an den dreifachen Lavanttal-Sieger (2022, 2024 und 2025) heran, weist nach zwei von insgesamt 14 Wertungsprüfungen aber schon 11,2 Sekunden Rückstand auf. Mit Hermann Neubauer im Toyota Yaris Rally2 ist das von vornherein favorisierte Podest momentan perfekt, wenngleich hier der Rückstand von 22 Sekunden auf die Spitze in seiner Dimension doch etwas überrascht.



Eine starke Vorstellung zeigt der Niederösterreicher Daniel Mayer im Citroen C3 Rally2. Mit dem Kärntner Copiloten Gerald Winter liegt er bei seiner Lavanttal-Premiere auf dem zwischenzeitlich guten vierten Platz.



Einen heißen Kampf gibt es in der TEC7 ORM 2. Diese führt momentan der Niederösterreicher Christoph Zellhofer im Suzuki Swift ZMX an. Allerdings lauert hinter ihm ein Renault-Clio-Trio im kaum messbaren Bereich. Der Kärntner Maximilian Lichtenegger hat 0,9, die beiden Steirer Roland Stengg und Günther Knobloch lediglich 1,5 bzw 2,6 Sekunden Rückstand.



In der TEC7 ORM 3 dominiert der Oberösterreicher Marcel Neulinger (Lancia Ypsilon Rally4) vor seinen Landsleuten Lukas und Raphael Dirnberger (Peugeot 208 Rally4 bzw. Opel Corsa Rally4) das Geschehen.



In der TEC7 HRM führt der Oberösterreicher Patrik Gaubinger im Audi Quattro vor Karl Wagner im Porsche 911.



Teil eins der LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 geht heute mit noch vier zu fahrenden Sonderprüfungen zu Ende und erwartet morgen, Samstag, mit weiteren acht Prüfungen ein hochspannendes Finale.



Lavanttal Rallye 2026, Zwischenstand nach 2 von 14 Sonderprüfungen