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TEC7 ORM Rallye BackStage - #1
Grafik: TEC7, Foto: Wagner Motorsport

TEC7 ORM Rallye BackStage - #1 | 20.03.2026

TEC7 ORM-Podcast feiert Premiere mit Stargast Simon Wagner

Ab sofort gibt es die Rallye-Staatsmeisterschaft auch zwischen den Rallyes zu hören: TEC7 ORM Rallye Backstage, der neue offizielle Podcast der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, feiert seine Premiere. Zum Auftakt begrüßt Moderator und Creator Noir Trawniczek keinen Geringeren als den fünffachen Staatsmeister Simon Wagner.

Das Podcast-Format erfreut sich wachsender Beliebtheit – nun setzt auch die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft (TEC7 ORM) auf diese moderne Kommunikationsform. TEC7 ORM Rallye Backstage bietet spannende Einblicke hinter die Kulissen der Meisterschaft und stellt nicht nur ihre Hauptakteure, sondern auch jene Personen vor, die im Hintergrund zum Erfolg beitragen. Als ersten Gast empfängt der bekannte Motorsport-Journalist Noir Trawniczek den fünffachen Rallye-Staatsmeister Simon Wagner. Das Interview wurde kurz vor der Rebenland-Rallye aufgezeichnet. Offen spricht der 32-jährige Oberösterreicher über seine komplizierte Kieferhöhlenoperation und die gesundheitlichen Probleme, die ihn in den vergangenen Monaten und Jahren begleitet haben.

Simon berichtet außerdem über seinen Umstieg auf den Hyundai i20 N Rally2 und verrät, dass er und sein Ingenieur im Verlauf der Saison 2025 eine wichtige Rolle in der internationalen Entwicklungsarbeit übernehmen konnten – gemeinsam mit Fahrern wie Eric Camilli, Rok Turk und Dani Sordo. „Ab Sommer sind sie mit meinem Stoßdämpfer-Setup gefahren“, erzählt Wagner. Zudem bestätigt er, dass Hyundai an einem neuen Rally2-Modell arbeitet, an dessen Entwicklung er von Beginn an beteiligt war. Ein interessantes Detail am Rande: Die Frage, ob er bereits den Rally1-Boliden des südkoreanischen Herstellers testen durfte – oder dies noch tun wird – ließ er offen. Darüber hinaus spricht Simon Wagner über seine Familie, seinen Bruder Julian und die aufstrebenden österreichischen Nachwuchstalente Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger, die er künftig gerne ganz vorne sehen würde: „Ich brauche starke Konkurrenz …“

Der neue TEC7 ORM Rallye Backstage-Podcast ist ab sofort auf

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verfügbar.

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