TEC7 ORM Rallye BackStage - #3

Die dritte Folge des TEC7 ORM Rallye BackStage Podcasts - ein Gespräch von Podcast Host Noir Trawniczek mit AMF Generalsekretär Michael Fehlmann und AMF Technik Koordinator Ing. Philip Lueger - liefert einen Einblick in die Austrian Motorsport Federation (AMF), welche als nationaler Verband nicht nur die Einhaltung der Regeln überwacht, sondern auch Lizenzen vergibt, nationale Fahrzeugklassen erarbeitet oder auch die Mitgliedschaft bei Sport Austria vorantreibt.



Fehlmann: Studium der Turkologie, Vorstandschauffeur…



Michael Fehlmann ist seit 2020 der Generalsekretär der AMF. Seine Biografie ist eines ganz sicher nicht: langweilig! Der 50-jährige Wiener verrät in unserem Gespräch, warum er Turkologie und Arabistik studiert hat und erzählt über die vielen Jobs in seinem Lebenslauf - wie etwa Deutschlehrer, Mitarbeiter bei einem Orientteppichhändler, Taxifahrer, Moderator bei Galaabenden, Pharmareferent, Fahrinstruktor oder auch Vorstandschauffeur.



Lueger: Bei Stohl Racing gelernt



Philip Lueger wiederum hat bei niemand geringerem als Manfred Stohl und dessen Stohl Racing Team seine Erfahrungen sammeln dürfen und dort natürlich auch versucht, das Reglement optimal zu nützen. Die gemachten Erfahrungen helfen ihm dabei, zu erkennen wo in einem Reglement mögliche Schlupflöcher zu finden sind.



Fehlmann und Lueger stellen sich aber auch kritischen Fragen wie etwa: Warum betreibt die AMF keine Nachwuchsförderung? Warum verlangt die FIA von dem länderübergreifenden Alpe Adria Rally Cup horrende „Kalendergebühren“ und warum kann die AMF hier keine Lösung anbieten? Fehlmann berichtet auch von Offiziellen, welche ihre ehrenamtlichen Jobs als Technische Kommissare wieder aufgegeben hatten, nachdem sie Shitstorms in sozialen Medien ausgesetzt wurden.



„‚Das hätt ich besser gemacht‘ - hast du aber nicht!“



Groß ist aber auch der Optimismus, der in diesem Gespräch zu spüren ist. So zeigt sich Fehlmann höchst zufrieden mit dem seit 2023 tätigen Promotor der TEC7 ORM: „Die arbeiten wirklich im Interesse des Sports.“ Die TV-Berichte seien „hoch professionell gemacht“, sagt Fehlmann und kritisiert, dass diese von manchen dennoch „in Grund und Boden geschrieben“ werden: „Wenn jemand etwas tut, kriegt er kein ‚Hey super, dass du etwas machst‘ sondern ein ‚Das hätt ich besser können‘ - hast du aber nicht!“



Geradezu euphorisch wird Fehlmann beim Thema Bundessportorganisation bzw. Sport Austria, wo die AMF via Vereinsgründung einen Weg hin zur assoziierten bis hin zur Vollmitgliedschaft gefunden hat. In unserem Gespräch verrät er, welche Möglichkeiten sich aus einer solchen Mitgliedschaft ergeben würden.



Am Ende appelliert Fehlmann leidenschaftlich: „Wir wollen alle das Selbe - machen wir es uns doch gegenseitig so leicht und so angenehm wie möglich. Wenn wir uns alle an das eine Ende des Seils stellen, glaube ich, dass das Ergebnis ein Besseres ist.“



Der TEC7 ORM Rallye BackStage-Podcast #3 AMF - Fehlmann & Lueger ist über folgende Plattformen abrufbar:



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