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TEC7 ORM Rallye BackStage: #2
Fotocollage: TEC7ORM, Michael Jurtin

TEC7 ORM Rallye BackStage: #2 | 17.04.2026

TEC7 ORM-Podcast widmet sich den CopilotInnen

Die zweite Ausgabe von TEC7 ORM Rallye BackStage, dem offiziellen Podcast der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, widmet sich jenen mutigen Menschen, die auf der Beifahrerseite nicht nur aus dem „Gebetsbuch“ lesen…

Die zweite Folge des TEC7 ORM Rallye BackStage Podcast wirft einen Blick auf jene Menschen, die in den Rallyeboliden nicht nur auf dem „heißen Sitz“ aus dem „Gebetsbuch“ vorlesen, sondern auch zahlreiche weitere Aufgaben zu erledigen haben: die Copiloten und Copilotinnen.

Interviewt werden bekannte „Cos“ wie Ursula Gaßner, Jürgen Rausch, Erik Fürst, Melanie Kalinke, Karin Thannhäuser und einige mehr - zum Teil wurden die Interviews direkt im „Büro“ der Protagonisten abgehalten: im Servicepark der Rebenland Rallye.

Österreichs erfolgreichste Copilotin, Ilka Minor, seit 1997 immer wieder in der Rallye-Weltmeisterschaft am Start, erzählt von ihren Anfängen in der Männerdomäne Rallyesport und appelliert an junge Piloten, streng nach „Aufschrieb“ zu fahren. Zudem gibt es hilfreiche Tipps für junge Beifahrer und Beifahrerinnen.

Sigi Schwarz (zurzeit Co von Kris Rosenberger) und Thomas Zeltner (Co von Raimund Baumschlager) blicken zurück auf die Neunzigerjahre und erzählen, wie sehr sich die Aufgabe des Beifahrers in den Jahrzehnten verändert hat.

Jürgen Heigl, der heuer mit Jungtalent Marcel Neulinger in die Europameisterschaft zurückkehrt, hat schon vor zehn Jahren mit einem elektronischen Aufschrieb experimentiert und beantwortet die Frage, ob CopilotInnen künftig von einer KI ersetzt werden könnten.

Sigi Schwarz wiederum betont die menschliche Komponente und verrät, warum ein freundschaftliches Verhältnis im Cockpit das Leben verschönert.

Aber auch die Schattenseiten des Copilotendaseins werden beleuchtet: Ilka Minor erzählt von ihrem furchtbaren Unfall, als sie im Auto von Johannes Keferböck in einem eiskalten Löschteich versank und sie sich erst in letzter Minute vor dem Ertrinken retten konnte.

Thematisiert wird auch jene Enttäuschung, wenn langjährige, treue Copiloten im Rahmen von Optimierungsmaßnahmen von erfahrenen Kollegen und auch leichteren Copilotinnen ersetzt werden.

Und schließlich wird die Frage erörtert: Werden die mutigen Menschen auf der Beifahrerseite eigentlich ausreichend gewürdigt? Und: Was macht einen guten Copiloten, eine gute Copilotin eigentlich aus?

Der TEC7 ORM Rallye BackStage-Podcast #2 CopilotInnen ist über folgende Plattformen abrufbar:

Spotify

YouTube

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