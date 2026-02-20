RALLYE

TEC7 ORM: Rebenland Rallye
Foto: Harald Illmer

TEC7 ORM: Rebenland Rallye | 20.02.2026

Südsteirische Vorfreude auf das Vollgas-Feuerwerk

In knapp einem Monat steigt in Leutschach an der Weinstraße die 13. Auflage der Rebenland Rallye / 16 fordernde Prüfungen durch die von Weingärten gesäumte und faszinierende Gegend warten wieder auf die besten Piloten des Landes

Die TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft 2026 ist eröffnet. Auf den spektakulären Auftakt, der Jännerrallye in Freistadt, folgt am 13./14. März die 13. Auflage die nicht minder aufregende Rebenland Rallye. Im Umkreis der südsteirischen Weinstraße mit dem Epizentrum Leutschach bittet das langjährig bestens bewährte Organisationskomitee rund um den dortigen Bürgermeister Erich Plasch die heimische Drifter-Elite wieder zum faszinierenden Tanz auf vier Rädern.

Nähere Informationen zum Vollgas-Feuerwerk gibt es auf der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag, dem 3. März, um 10 Uhr wie schon seit vielen Jahren gewohnt in der Wirtschaftskammer Steiermark (WKO), Körblergasse 111 – 113, 8021 Graz.

Bis kommenden Sonntag, dem 22. Februar, um 18 Uhr haben die teilnahmewilligen Teams noch Zeit, ihre Nennung für den zweiten Wertungslauf des Jahres abzugeben. Und wer die öffentliche Nennliste, deren endgültige Vollständigkeit freilich erst auf bzw. unmittelbar nach der Pressekonferenz bekanntgegeben wird, bislang mitverfolgt hat, der hat bereits bemerkt, dass das große Duell von Freistadt, nämlich Simon Wagner gegen Michael Lengauer, wohl auch zwischen den Weingärten der Südsteiermark eine packende Fortsetzung finden wird.

Auch der fünffache Rebenland-Sieger Raimund Baumschlager hat, nachdem er den Auftakt in seinem Heimatland Oberösterreich ausgelassen hat, einen Start bei seinen vielen Freunden in Leutschach bereits angekündigt.

Mit 16 zu absolvierenden Wertungsprüfungen behält die Rebenland Rallye ihren Status quo bei, und mit dem Auftakt zum Mitropacup ist auch der nicht mehr wegzudenkende internationale Touch dieses Jahr wieder gegeben.

