RALLYE

TEC7 ORM, Rebenland-Rallye: Local Heroes
Foto: Daniel Fessl

TEC7 ORM, Rebenland-Rallye: Local Heroes | 09.03.2026

Steirische Power lockt noch mehr Fans nach Leutschach

Bei der Rebenland Rallye in der Südsteiermark sitzen am 13. und 14. März insgesamt 15 steirische Piloten bzw. Copiloten in den Cockpits der Boliden

Am kommenden Freitag, dem 13. März, geht die Österreichische TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft 2026 in ihre zweite Runde. Wenn die Teilnehmer um 13.30 Uhr vom Hauptplatz in Leutschach und im dort erwarteten Spalier der begeisterten südsteirischen Fans in die 13. Ausgabe der Rebenland Rallye geschickt werden, gilt die Aufmerksamkeit den 122 Piloten bzw. Beifahrern, die für die Rallye genannt haben, sowie natürlich auch deren Boliden. Besonderes Fan-Interesse schlägt dabei, egal ob Fahrer oder Co., den sogenannten Local Heroes entgegen.

Heuer steigen insgesamt 15 steirische Protagonisten in die Rallye-Raketen, um ihrer Anhängerschaft praktisch vor der Haustür actionreiche Eindrücke zu bescheren.

Hier die 15 steirischen Local Heroes bei der 13. Rebenland Rallye:
ORM
Startnummer 8: Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2)
Startnummer 15: Peter Hopf / Jürgen Heiland (Ford Fiesta Rally2)
ORM 2
Startnummer 10: Günther Knobloch (Renault Clio Rally3)
Startnummer 18: Roland Stengg (Renault Clio Rally3)
Startnummer 19: Klemens Haingartner / Manfred Ambroschütz (Suzuki Swift ZMX)
ORM 3
Startnummer 25: Lukas Martinelli (Copilot von Lukas Dirnberger, Peugeot 208 Rally4)
HRM
Startnummer 61: Andreas Schögler / Sabine Pailer (Volvo 142 S)
Startnummer 63: Maria Strallegger (Copilotin von Ulrich Hoffmann/D, Opel Kadett C Coupe)
HRM Classic
Startnummer 48: Peter Klamminger / Tobias Klamminger (VW Golf IV KitCar)
Startnummer 56: Josef Lammer / Thomas Kober (Citroen Saxo VTS)

