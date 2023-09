Titel-Duell: Interview

Simon Wagner und Hermann Neubauer kämpfen beim großen Saisonfinale im Rahmen der OBM Bucklige Welt Rallye um den Staatsmeistertitel. Wir haben beide zum Interview gebeten - doch der jeweils eine wusste freilich nicht, wie der jeweils andere die Fragen beantworten wird. Ziel war, die beiden Titelfighter ein Bisschen näher kennenzulernen...



Wie schätzt du die neue Rallye Bucklige Welt und deren SPs ein?



Simon Wagner: Schwer zu sagen - aber nach dem, was Willi Stengg erzählte sind es sehr coole Prüfungen und sie sind anders als die Wechselland-Prüfungen der letzten Jahre. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf diese Prüfungen.



Hermann Neubauer: Auf der Veranstalterseite sind die WPs bereits online. Schaut so aus, dass es eine sehr schnelle Rallye wird. Ich bin 2007 dort die eine oder andere Prüfung gefahren - glaube aber nicht, dass ich mich daran noch erinnern kann.



Wie gehst du diese entscheidende Rallye an - anders als sonst?



Simon Wagner: Nein, nicht anders - alles wie gehabt.



Hermann Neubauer: Gleich wie immer. Wir sind gut vorbereitet und versuchen, möglichst viel Spaß zu haben.



Es wäre dein dritter Titel - wie war dein Gefühl beim ersten Mal (erster Titel)?



Simon Wagner: Es war sehr hektisch, bei der 3 Städte Rallye wurden wir vorzeitig Meister. Auf der letzten SP ist es um alles gegangen, Hermann hat sich weggeworfen und kam mit einem ramponierten Fahrzeug ins Ziel. Auch der zweite Titel war frühzeitig - da wurden ja die letzten beiden Rallyes abgesagt. Aber wir hatten bereits einen großen Punktevorsprung - natürlich hätte ich den Titel lieber ohne die Absagen beim letzten Lauf errungen.



Hermann Neubauer: Mein erster Titel war speziell, da ich vor dieser Saison noch keine Rallye gewonnen habe und dann doch klar Meister wurde. Jedoch muss man sagen, dass wir mit dem World Rally Car ein sehr gutes Paket hatten.



Wie schätzt du deinen Titel-Gegner ein? Was sind seine Stärken und Schwächen?



Simon Wagner: Dass Hermann richtig gut autofahren kann, wissen wir alle. Dieses Jahr hat er ein sehr gutes Paket - und dass er alles daran setzt, wieder den Titel zu holen, sieht man auch. Wenn er seine Nerven im Griff hat, wird es ein richtig spannendes Duell.



Hermann Neubauer: Ich denke, dass Simon in dieser Saison extrem viel im Auto gesessen ist und dass er alles in seinem Leben dem Rallyesport unterordnet. Deswegen ist er auch sicher der Favorit und hat gleichzeitig den Druck auf seinen Schultern. Seine Stärken bzw. eventuell auch Schwächen werde ich dir hier nicht verraten - ich muss ja schließlich versuchen, diese auszunutzen. Eine Stärke ist sicher die Einbringung von Protesten ;)



Wie erklärst du einem „Normalbürger“ die Faszination des Rallyefahrens?



Simon Wagner: Es ist Spitzensport mit absoluter Präzision und Mega-Teamwork. Es geht um die Zusammenarbeit mit dem Beifahrer, mit dem Team. Es geht darum, mit dem Ingenieur ein Setup zu erstellen. Es muss ganz einfach alles zusammenpassen.



Hermann Neubauer: Für mich ist es ganz einfach die Herausforderung, ein Auto auf schwierigsten Straßen am Limit zu bewegen - auf Straßen, die keine Fehler erlauben. Wenn du eine nahezu perfekte SP hinter dir hast, ist das schon ein sehr spezielles Gefühl.



Wann und wie wurdest du mit dem „Rallyevirus“ infiziert?



Simon Wagner: Ich war sechs Jahre alt und mit meinem Vater bei der Semperit-Rallye. Dort habe ich Sepp Haider im Peugeot 306 Maxi Kitcar gesehen - das hat gereicht!



Hermann Neubauer: Ich war damals über Subaru bei einem Händlerevent bei der Pinggau Rallye im Jahr 2000. Damals durfte ich mit Rupert Schachinger im Vorausauto mitfahren - von da an war ich sehr begeistert von diesem Sport.



Was war dein bislang schönster Moment im Rallyesport?



Simon Wagner: Es gibt sehr viele. Ich bin extrem dankbar dafür, was gerade alles passiert - ich darf sehr viel im Auto sitzen und an internationalen Events teilnehmen, habe tolle Leute um mich. Das genieße ich sehr. Man muss aber auch dazusagen, dass nach außen hin alles viel einfacher aussieht, als es in Wirklichkeit ist.



Hermann Neubauer: Ehrlich gesagt die Pinggau Rallye 2017. Damals ist Raimund mit dem Ogier Polo WRC am Start gestanden und auch ex PWRC Weltmeister Andi Aigner mit einem Fiesta WRC war dabei. Gesprochen wurde im Vorfeld über dieses Duell und am Ende des Tages sind wir als verdiente Sieger mit einem klaren Sieg nachhause gefahren. Das war wirklich wahnsinnig schön.



Was war der absolute Tiefpunkt deiner Rallyekarriere?



Simon Wagner: Da gibt es mehrere. 2013 bin ich in meiner ersten Saison in der Austrian Rallye Challenge gleich einmal ARC-Meister geworden - dafür durfte ich bei der Waldviertel-Rallye in einem Evo IX antreten. Doch der Einsatz war von technischen Problemen geplagt, es gab im Vorfeld keinen Test und dann habe ich den Wagen auch noch im Wald versenkt. 2014 bin ich dann keine einzige Rallye gefahren - weil ich kein Budget gefunden habe. 2018 hätte ich die Jännerrallye eigentlich im alten Mazda gewonnen - wir sind aber auf dem Weg in den Parc ferme ausgefallen. Und vor zwei Jahren hätten wir bereits Dritte bei der Barum-Rallye werden können - doch da hat sich zwei ‚Ringerl‘ vor Schluss die Antriebswelle aufgelöst.



Hermann Neubauer: Ganz klar die Weiz Rallye 2014. Ich hatte mit dem Ford Fiesta S2000 in dieser Saison bereits dreimal in Führung liegend nicht gewinnen können (zweimal technisch, einmal Unfall) und bin dann bei der Weiz im Monsunregen in den Wald geflogen - da war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen.

Hattest du als junger Pilot Vorbilder - wenn ja: Welche FahrerInnen waren das?



Simon Wagner: Früher war ich ein großer Marcus Grönholm-Fan. Und ein Fan von Raphael Sperrer in Österreich. Ich habe auch jetzt noch Fahrer, die ich genau beobachte - Fahrer wie Esapekka Lappi, Ott Tänak oder Kalle Rovanperä sind schon noch Vorbilder, auch wenn ich bereits Kontakt mit ihnen hatte.



Hermann Neubauer: In Österreich war ich als junger Pilot einfach begeistert von den damaligen Heroes wie Franz Wittmann, Raphael Sperrer, Achim Mörtl, Manfred Stohl - aber ich hatte keinen wirklichen Favoriten. International war und bin ich immer noch riesiger Fan von Seb Loeb, der ist einfach eine Ausnahme unter den Ausnahmen…



Raimund Baumschlager hat mit 14 ORM-Titel den Rekord inne - willst du diesen Rekord knacken bzw wie wichtig sind Rekorde für dich?



Simon Wagner: Nein! Mir geht es nicht um Rekorde.



Hermann Neubauer: Rekorde sind für mich überhaupt nicht wichtig und es wird auch ganz sicher nie einen 14maligen Staatsmeister Hermann Neubauer geben.



Welcher Mensch hat dich im „Rallyezirkus“ ganz besonders beeindruckt und warum?



Simon Wagner: Da gibt es viele, die einiges richtig gemacht haben. Ich bin seit der Kindheit im Motorsport tätig und kriege sehr viel mit - mehr als die meisten Menschen glauben würden. Es gibt irrsinnig viele Leute, die sehr positive Dinge erreicht haben. Ich habe mir viele Onboards angesehen, um sie zu nutzen. Ganz besonders beeindruckt hat mich Kalle Rovanperä - mit seiner Abgeklärtheit in diesem jungen Alter, den lässt alles kalt. Solche Leistungen in diesem Alter sind außergewöhnlich - wie bei Max Verstappen in der Formel 1. Es klingt ganz sicher nicht schön - aber diese Leute sind ‚Maschinen‘, die von Kindheit an dazu erzogen wurden, sich völlig auf den Sport zu konzentrieren.



Hermann Neubauer: (keine Antwort)



Welche Rallyes sind deine Lieblingsrallyes?



Simon Wagner: Nr1 ist die Barum-Rallye, Nr2 die Azoren-Rallye und dann kommen Waldviertel-Rallye, Slowenien und Rebenland.



Hermann Neubauer: Alle Rallyes in Österreich sind top. Meine Lieblingsrallye ist trotzdem Weiz und hoffentlich bald die Bucklige Welt Rallye ;)



Welche Wetterlagen kommen dir entgegen?



Simon Wagner: Ich stelle mich drauf ein und nehme alles, wie es kommt. Je schwieriger die Wetterverhältnisse, desto besser!



Hermann Neubauer: Egal, ich mag es so wie es kommt.



Welches Rallye-Fahrzeug hat dir als Pilot am meisten zugesagt und warum?



Simon Wagner: Der Skoda Fabia Rally2 evo - weil er absolut ausbalanziert, ausgewogen, präzise und total geil zu fahren ist. Der neue Skoda Fabia RS Rally2 wird in Zukunft noch besser sein.



Hermann Neubauer: Mein Traum war es einmal ein World Rally Car zu fahren. Deswegen war das Fiesta WRC mein absolutes Lieblingsauto.

Welche Eigenschaften sind es, die deine/n CopilotIn auszeichnen?



Simon Wagner: Meine CopilotInnen müssen vieles mitmachen mit mir ;) Viele die mich kennen wissen, dass ich sehr zielstrebig, genau und detailverliebt bin. Das zerrt mitunter an dem/der BeifahrerIn, denn es grenzt an Perfektionismus. Nur: Der Erfolg gibt einem Recht.



Hermann Neubauer: Als Grundlage ist es wichtig, sich gut zu verstehen und Spaß zu haben. Auf einen guten Co kannst du dich in jeder Lage verlassen und er/sie strahlt auch die notwendige Ruhe in Stresssituationen aus.



Welche menschlichen Eigenschaften imponieren dir?



Simon Wagner: Zielstrebigkeit. Perfektionismus. Dass man niemals aufgibt. Und dass alle Ziele erreichbar sind, wenn man hart genug daran arbeitet. Mit Fleiß ist alles zu erreichen.



Hermann Neubauer: Ehrlichkeit, bodenständig sein und trotzdem seine Meinung zu vertreten. Ich mag es nicht, Leuten etwas vorzuspielen. Ich mag auch jemanden, der mal sagt: ‚Bis hierhin und nicht weiter!‘



Welche menschlichen Unzulänglichkeiten nerven dich?



Simon Wagner: Wenn jemand unpünktlich oder ungenau ist. Wenn jemand ‚falsch‘ ist, er also lügt und unehrlich ist.



Hermann Neubauer: Auf jeden Fall Unehrlichkeit. Manchmal erscheint es einfacher, Leute nicht mit der Wahrheit zu konfrontieren - das ist aber nicht der Weg, den ich für gut befinde.



Wie viele wirklich gute FreundInnen hast du?



Simon Wagner: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn es hängt davon ab, ob man es nur glaubt, dass es sich um einen Freund, eine Freundin handelt und ob es dann auch wirklich so ist. Da eine Zahl zu nennen, ist schwierig. Es gibt auf jeden Fall einige wichtige Personen in meinem Leben, welchen ich zu hundert Prozent vertrauen kann - was mir sehr wichtig ist.



Hermann Neubauer: Bei mir sind meine Frau und meine beiden Kids die wichtigsten Menschen und ich habe doch einige gute Freunde, bei denen ich mich immer melden kann. Ich glaube das passt sehr gut, wenn man weiß wer deine wirklichen Freunde sind.



Wenn du den Titel holen würdest - wer trägt neben dir einen ganz besonderen Anteil daran - bei wem möchtest du dich bedanken?



Simon Wagner: Bei meinem Team, meiner Familie, meinem Co Gerry und unseren Partnern.



Hermann Neubauer: Puh - das ist eine gute Frage. Egal ob Titel ja oder nein - ich denke die folgenden Leute haben in jedem Fall Dank von mir verdient. Am Anfang natürlich bei meiner Frau und meinen Kids - für die bin ich auch super, wenn ich nicht gewinne. Auch bei meinen Eltern, speziell mein Papa ist seit Anfang an immer dabei und er hatte es nicht immer leicht mit mir. Dann kommt sicher Ursula, die seit unser gemeinsamen Zusammenarbeit wirklich extrem gute Arbeit geleistet hat und mit der ich mich wirklich super verstehe. Weiters Roli Dorfner, der mich seit 15 Jahren kennt und genau weiß, was ich brauche. Mein Coach Johannes hat mich in den letzten Jahren auch abseits vom Sport - so glaube ich - gut entwickelt. Großer Dank gilt auch Hermann Gassner junior, der mit mir in dieser Saison auch viel am Fahrstil gefeilt hat. Natürlich auch dem Team von Kresta Racing - Roman und seine Mannschaft haben mir in dieser Saison immer das bestmögliche Auto mit akribischer Arbeit hingestellt. Und dann natürlich allen Partnern, Sponsoren, langjährigen Gönnern und Wegbegleitern - ohne sie wäre mein Weg nicht bis hierhin gegangen.