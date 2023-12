Nach seiner Rückkehr von M-Sport zum Werksteam von Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) absolvierte Ott Tänak seinen ersten Test im aktuellen i20 N Rally1 und zeigte sich positiv überrascht. Der Este stellte deutliche Fortschritte gegenüber dem Auto fest, das er am Ende der WRC-Saison 2022 für das Team des südkoreanischen Herstellers gefahren ist.



"Es gibt definitiv viele Unterschiede [am Auto]. Von außen sieht die Aerodynamik ganz anders aus", sagt Tänak im Gespräch mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



"Das Team hat in der Zwischenzeit nicht viele andere [Homologations-]Joker eingesetzt, aber einige Dinge sind in einer besseren Form und funktionieren besser", stellt der Weltmeister von 2019 klar. "Und was das Set-up angeht, würde ich nicht sagen, dass es sich nicht allzu sehr von dem unterscheidet, was wir hatten, aber es ist definitiv viel feiner abgestimmt als im vergangenen Jahr. "



Allerdings war der Test im südfranzösischen Fontjoncouse aufgrund der Streckenbedingungen nur bedingt repräsentativ. "Es war nur ein grober Test auf Dakar-ähnlichen Straßen, um die Zuverlässigkeit zu testen, und wir haben eigentlich eine sehr gute Laufleistung erreicht. Ich bin recht zufrieden. Die Bedingungen waren wie bei der Safari, also war es hart", sagt Tänak.



Dennoch seien die Fortschritte im Vergleich zum 2022er-Auto unübersehbar. "Es gab einige technische Probleme oder andere Einschränkungen [mit dem 2022er-Auto], aber in diesem Jahr war die Leistung des Autos schon viel besser als im Vorjahr", stellt Tänak fest.



Deshalb ist er zuversichtlich, was die Entwicklung in den kommenden Monaten angeht. "Die Leute hier haben Know-how, sie wissen alle, was zu tun ist und wie man sich verbessern kann", so Tänak. "Wenn man weiß, wo man sich verbessern kann, gibt es keine Grenzen. Und die Leute wissen, was zu tun ist, aber sie brauchten einfach Zeit, um es zu tun. "



Der Este war nach nur einer Saison bei M-Sport zu Hyundai zurückgekehrt, nachdem er Ende 2022 seinen bis 2023 gültigen Vertrag mit den Südkoreanern aufgelöst hatte. Tänak wird gemeinsam mit Thierry Neuville die komplette WRC-Saison 2024 für Hyundai bestreiten. Als weitere Fahrer bestätigte das Team Esapekka Lappi, Dani Sordo und Andreas Mikkelsen.