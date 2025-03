Top 4-Fabrikate @ Rebenland

Skoda Fabia RS Rally2, Citroen C3 Rally2, Hyundai i20N Rally2 und Toyota GR Yaris Rally2 - das sind jene vier Spitzenfabrikate der Kategorie Rally2, die am kommenden Wochenende bei der Rebenland-Rallye von den Topteams der TEC7 ORM eingesetzt werden. Jene Spitzenfabrikate, die auch in der Weltmeisterschaft die WRC2 beherrschen. In der noch jungen Saison in einem durchaus ausgewogenen Verhältnis.



So konnten die WRC2-Rallyes Monte Carlo, Schweden und Safari mit den Marken Citroen, Toyota und Skoda gewonnen werden. Lediglich Hyundai fehlt in der bunt gemischten Siegerliste - allerdings setzt der koreanische Hersteller heuer erstmals die Step2-Variante des i20N Rally2 ein. Hyundai Kundenmotorsport Manager Benoit Nogier erwartet viel von der Ausbaustufe: „Der Hyundai i20N Step2 Rally2 ist das größte Upgrade seit der Einführung des Modells im Jahr 2021.“



Wagner im Hyundai i20N Step2 Rally2



Für den regierenden Vierfach-Staatsmeister Simon Wagner war sein Wechsel auf den Hyundai bei der Jännerrallye noch eine Herausforderung, zumal er in Freistadt auch mit neuem Team und neuer Stammcopilotin (Hanna Ostlender) im Einsatz war.



Im Rebenland jedoch wird Wagner erstmals die Step2-Variante des i20N Rally2 zur Verfügung haben. Er selbst hat an Entwicklungstests im Dezember teilgenommen. Am heutigen Mittwoch konnte Wagner jenes Auto testen, das beim spanischen ERC-Auftakt (4.-6. April) vom Kowax DSt Racing Team eingesetzt wird - am Donnerstag testet er jenen Wagen, der im Rebenland zum Einsatz kommt, beide sind mit Step2-Spec ausgestattet.



Nach dem heutigen Test erklärte Simon Wagner gegenüber motorline.cc: „Vom Gefühl her war der Test positiv - doch wirklich sehen werden wir es anhand der Zeiten auf den Prüfungen der Rebenland-Rallye. Die Step2-Variante ist aber auf jeden Fall ein Fortschritt.“ Und: Simon konnte die letzten drei Rebenland-Rallyes jeweils für sich entscheiden, das Duo Wagner/Ostlender gilt also durchaus als Topfavorit.



Neubauer im Toyota GR Yaris Rally2



Allerdings zündet der zweifache Staatsmeister Hermann Neubauer im Rebenland zum ersten Mal einen Toyota GR Yaris Rally2 aus dem Hause ZM Racing. Teamchef Max Zellhofer erklärt zu seiner Neuanschaffung: „Bei diesem Toyota Yaris handelt es sich um ein absolutes Spitzenauto mit vielen technischen Möglichkeiten die es erlauben sollten, in Österreich bei jeder Rallye an der Spitze mitzufahren und auch Gesamtsiege zu feiern.“



Und auch Hermann Neubauer, im Rebenland mit Ursula Mayrhofer am Start, zeigte sich nach einem Test optimistisch: „Ich bin schon sehr gespannt und hoffe mit diesem Boliden um den Sieg im Rebenland mitfahren zu können. Testfahrten im Waldviertel dafür waren sehr zufriedenstellend.“



Lengauer im Skoda Fabia RS Rally2



Doch da gibt es noch den Führenden der TEC7 ORM-Tabelle, Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer. Er setzt gemeinsam mit Erik Fürst auf absolut bewährtes Material, eingesetzt von den Profis des heimischen Rallyesports: Einen Skoda Fabia RS Rally2 aus dem Hause Baumschlager Rallye Racing. Lengauer zeigt sich optimistisch bis realistisch: „Eigentlich ergibt sich für mich dieselbe Situation wie im Vorjahr, als ich auch nach dem Jännerrallye-Sieg in die Steiermark gekommen bin. Heuer möchte ich die Meisterschaftsführung jedoch auch behalten, wenngleich das sehr, sehr schwer sein wird, weil ein Simon Wagner auf Asphalt noch eine ganz andere Nummer ist und zudem noch einige andere ganz starke Konkurrenten auf uns warten.“ Im Vorjahr hatte Lengauer bis auf eine Bestzeit auf SP6 hinter Simon und auch Julian Wagner das Nachsehen, ehe er auf SP12 von der Strecke flog. Allerdings fuhr Lengauer im Vorjahr noch das ältere Modell Skoda Fabia Rally2 evo. Dem 31-jährigen Späteinsteiger und Naturtalent ist also durchaus alles zuzutrauen.



Neben Lengauer/Fürst starten noch einige weitere Duos mit dem siegreichen Rally2-Skoda - im BRR/ GT-Gerätetechnik Team sind das Teamchef Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner sowie Albert von Thun und Taxis/Jara Hain.



Waldherr im Citroen C3 Rally2



Die Marke Citroen wird auf den Prüfungen rund um Leutschach von Vizestaatsmeister Luca Waldherr vertreten. Er wird gemeinsam mit Claudia Maier wieder einen vom eigenen Waldherr Motor Sport Team eingesetzten Citroen C3 Rally2 pilotieren. Waldherr erklärte vor Saisonbeginn, dass er als Vizemeister heuer eigentlich nur ein Zeil haben könne, nämlich den Titel. Im Vorfeld der Rebenland-Rallye erklärte Luca: „Nach unserem Ausfall bei der Jännerrallye ist ein Podestplatz im Rebenland fast schon Pflicht. So gesehen ist die Vorgabe für mich eigentlich klar. Dass mir die Rallye aber gut liegt, zeigt der zweite Platz, den wir dort im Vorjahr geholt haben.“



Tatsächlich war Luca Waldherr im Vorjahr der einzige von den im Ziel verbliebenen Piloten, die Simon Wagner auch nur annähernd folgen konnten. Und: Waldherr konnte 2024 noch drei weitere Rallyes im C3 Rally2 absolvieren und entsprechende Erfahrungen sammeln - bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye feierte er schließlich seinen ersten Sieg in einem ORM-Lauf. Im Feld der Rebenland-Rallye sind Waldherr/Maier die einzigen Teilnehmer auf einem Citroen C3 Rally2.



Eines ist sicher: Der zweite Lauf zur TEC7 ORM bietet an der Spitze einen spannungsverheißenden Vierkampf der Fabrikate. Mit Simon Wagner (Hyundai), Hermann Neubauer (Toyota), Michael Lengauer (Skoda) und Luca Waldherr (Citroen) sitzen die zurzeit schnellsten aktiven Piloten in den Boliden - der Kampf um den Sieg verspricht Hochspannung.



ADVANCIS Austria Rallye Radio



Am Samstag, den 29. März begibt sich Noir Trawniczek in der Regrouping-Zone wieder auf „Stimmenfang“ der Piloten:



10.50 Uhr Stimmen nach SP11

14.55 Uhr Stimmen nach SP13

17.20 Uhr Stimmen nach SP15

18.45 Uhr Stimmen vor dem Ziel



Live:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (Wenige Minuten nach Ende der Sendung):

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel