Toyota bringt in Spanien fünf Rally1-Autos auf den Kanarischen Inseln an den Start - Sebastien Ogier bestreitet seinen zweiten Saisonlauf. Einziger Österreicher am Start: Bernhard Ettel als Co von Fabio Schwarz im Toyota Rally2.

Sebastien Ogier kehrt in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück und wird vom 24. bis 27. April bei der Rallye Islas Canarias für Toyota antreten. Der achtmalige Weltmeister absolviert 2025 eine Teilzeit-Saison und gönnt sich bei der erstmals in den WRC-Kalender aufgenommenen spanischen Asphalt-Rallye seinen zweiten Einsatz des Jahres.



Das Event feiert sein WRC-Debüt, nachdem es zuvor fester Bestandteil der Rallye-Europameisterschaft (ERC) gewesen ist. Toyota bringt insgesamt fünf Yaris Rally1 an den Start - neben Ogier sind auch Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta und Sami Pajari dabei.



Trotz seiner Auszeit in Schweden und Kenia liegt Ogier derzeit auf Platz vier der Gesamtwertung. Grund dafür ist sein souveräner Sieg beim Saisonauftakt in Monte Carlo, wo er sich seinen zehnten Triumph bei der Traditionsrallye sicherte.



Im Gegensatz zum Vorjahr, als er an zehn Läufen teilnahm, wird Ogier 2025 weniger Starts absolvieren. Das hängt auch mit Toyotas Entscheidung zusammen, vier Vollzeit-Fahrer einzusetzen. Sein weiteres Programm steht noch nicht fest.



Die Kanaren-Rallye bietet den ersten echten Vergleich zwischen den neuen Hankook-Asphaltreifen unter trockenen Bedingungen. Zudem kommt dort erstmals der neue Kraftstoff von TotalEnergies zum Einsatz. Die französische Marke übernimmt ab sofort die Rolle des offiziellen Treibstofflieferanten, nachdem P1 Racing Fuels Insolvenz angemeldet hatte.



Als Vorbereitung auf das Event treten Toyota und Hyundai bereits an diesem Wochenende beim ERC-Auftakt in Sierra Morena an - auf vergleichbarem spanischem Asphalt - als Vorausautos. WRC-Spitzenreiter Evans fährt einen GR Yaris, während Weltmeister Thierry Neuville für Hyundai ins Lenkrad greift.



Die Rallye Islas Canarias findet vom 24. bis 27. April statt und geht über 18 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtdistanz von 301,30 Kilometern. Als einziger Österreicher dabei: Bernhard Ettel, der Fabio Schwarz in einem Toyota GR Yaris Rally2 navigiert.