RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Toyota zeigt neues WRC Outfit Das Toyota-Design für die Rallye-Weltmeisterschaft 2026
Toyota Gazoo Racing

WRC 2026: Toyota enthüllt aggressives neues Design für den GR Yaris Rally1

Der Titelverteidiger Toyota verabschiedet sich vom schwarzen Look der Vorjahre und setzt für die WRC-Saison 2026 auf eine rot dominierte Lackierung

Toyota hat ein neues Erscheinungsbild für die GR Yaris Rally1 vorgestellt, mit denen der japanische Hersteller die diesjährige Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bestreiten wird. Die Marke, die im vergangenen Jahr den Titel gewann, entschied sich für eine frische Lackierung. Zwar bleibt das Team dem bekannten Farbschema aus Rot, Schwarz und Weiß treu, allerdings ist Rot nun die dominierende Farbe.

In den vergangenen zwei Spielzeiten waren die werksseitigen WRC-Fahrzeuge von Toyota in einem komplett schwarzen Design gehalten. Lediglich bei den Rallyes im Sommer 2025 wechselte das Team kurzzeitig zu einer silbernen Optik. Einer der Gründe für diesen Wechsel war damals, dass die silberne Farbe die Hitze besser vom Cockpitbereich des Autos ableitete.

Der neue Look wird auf allen fünf Fahrzeugen des Teams für die Saison 2026 zu sehen sein. Das Aufgebot umfasst Weltmeister Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Neuzugang Oliver Solberg, Takamoto Katsuta und Sami Pajari.

Toyota geht in die letzte Saison des aktuellen Rally1-Reglements und kann dabei auf eine makellose Bilanz zurückblicken. Der Hersteller gewann bisher alle vier Herstellertitel unter diesem Regelwerk. 2025 sicherte sich die Marke ihre neunte WRC-Herstellerkrone und liegt nun nur noch einen Titel hinter Lancia. Der italienische Hersteller hält mit zehn Titeln weiterhin den Rekord.

2025 erlebte Toyota eine der dominantesten Saison in der Geschichte der WRC und gewann zwölf der 14 WM-Läufe. Durch diese Serie überholte Toyota die Marke von 102 Siegen von Citroen und ist nun der Hersteller mit den meisten WRC-Siegen überhaupt. Trotz dieses Erfolgs plant Toyota nicht, die Entwicklung des GR Yaris einzustellen.

"Wir wissen, dass wir das Paket für 2026 verbessern können", sagt der technische Direktor Tom Fowler. "Es geht um eine allgemeine Verbesserung der aerodynamischen Leistung, und es gibt auch einige Elemente am Getriebe, die wir uns ansehen."

Die neue WRC-Saison beginnt vom 22. bis 25. Januar mit der Rallye Monte-Carlo. Dort werden die Crews 339,15 Wettbewerbskilometer bewältigen, die auf 17 Wertungsprüfungen verteilt sind.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

K4 bei der Rallye Monte Carlo

Keferböck/Minor starten wieder bei der „Monte“!

Das K4 Rally Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor bereitet sich auf das große Abenteuer Rallye Monte Carlo vor. Beim vierten gemeinsamen Einsatz kann das Duo auf höchst professionelle Unterstützung zählen.

Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft

News aus anderen Motorline-Channels:

Unter den Schwingen des coolen Nordlichts

Volvo EX90 im Test

Je größer die Familie, desto größer die Ansprüche. Das bedingt Wachstum auch beim Auto, wobei der Volvo EX90 im herbstlichen Sonnenschein seine Qualitäten bei Jung und Alt unter Beweis stellen kann.

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Die Schwere der Leichtigkeit

Helden auf Rädern: Honda Insight

Maximale Sparsamkeit ohne auf einen Benziner zu verzichten? Das kann nur mit Hybrid zu tun haben. Hondas Insight war damit nicht nur der erste am Markt. Er führte das Sparkonzept auch bis zum bitteren Ende durch, mit allen Vor- und Nachteilen.

Weitere Artikel:

Jännerrallye: Bericht

Simon Wagner feiert Premierensieg in Freistadt

Simon Wagner und Hana Ostlender gewinnen die Jännerrallye vor Michael Lengauer und Mads Östberg. Martin Roßgatterer siegt auf Gesamtrang sieben in der ORM2, die ORM3 gewinnt Marcel Neulinger.

Jännerrallye: Nach SP13

Schock im Morgengrauen für den Titelverteidiger

Auf der ersten Prüfung des heutigen Tages zur 39. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER verlor Michael Lengauer mit Reifenschaden über eine Minute auf Spitzenreiter Simon Wagner

Rallye Dakar 2026: Etappe 1

De Mevius gewinnt - Titelverteidiger verliert viel

Guillaume De Mevius (X-raid Mini) gewinnt die erste Etappe in Saudi-Arabien - Zwei Reifenschäden bei Sebastien Loeb (Dacia) - Yazeed Al-Rajhi verfährt sich in der Wüste

Rallye Dakar 2026: Etappe 6

Al-Attiyah übernimmt Führung

Dacia-Fahrer Nasser Al-Attiyah setzt sich mit Sieg auf Etappe 6 an die Spitze der Gesamtwertung - Daniel Sanders dominiert Motorrad-Etappe, kassiert aber Zeitstrafe