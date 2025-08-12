RALLYE

Umstellung mit System Die Rallye Japan wandert aus dem Herbst in den Frühling
Umstellung mit System: Das steckt hinter dem veränderten WRC-Kalender

Die Rallye Japan in den Frühling zu holen, hat einerseits sportliche Gründe, der wahre Grund ist aber geschäftlicher Natur: Die WRC will nämlich expandieren

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) könnte ab 2027 einen zweiten Lauf im Asien/Pazifik-Raum erhalten. Der Promoter führt derzeit Gespräche mit mehreren Ländern, darunter Indonesien, Australien, Neuseeland und China. Ziel ist es, die geografische Vielfalt zu erhöhen und die Logistik der Weltmeisterschaft langfristig zu optimieren.

Ein zentraler Baustein für dieses Vorhaben ist die Kalenderumstellung ab 2026: Der Japan-Lauf, bislang traditionell im November, wird künftig im späten Mai ausgetragen. Die Rallye Italien hingegen rückt in den Oktober und wird dort als vorletzter Lauf der Saison fungieren.

Laut WRC-Eventdirektor Simon Larkin ist die Terminverschiebung bewusst gewählt worden, um Raum für ein zweites Event in der Region zu schaffen - ohne dabei mit den komplexen See- und Luftfrachtlogistiken zu kollidieren.

"Das Mai-/Juni-Zeitfenster ist für Japan ideal", sagte Larkin am Rande der Rallye Finnland. "Es bringt sportlich Abwechslung ins Kalendergefüge, erleichtert die Logistik und öffnet die Tür für einen zweiten Asien-Lauf."

Dabei bezieht er sich auch auf die Tatsache, dass der Tabellenführer auf Schotter am ersten Tag traditionell "Straßenfeger" spielen muss. Auf Asphalt hingegen ist es sogar von Vorteil, als Erster zu fahren, weil die Strecke durch vom Fahrbahnrand auf die Strecke gewirbeltem Dreck immer dreckiger wird, je mehr Autos fahren. Ein Fairness-Aspekt ist also mit darin.

Hauptargument bleibt aber die zweite Asien/Pazifik-Rallye. Indonesien gilt als heißester Kandidat. Bereits Anfang des Jahres wurde ein "Heads of Agreement" mit der Regierung unterzeichnet. Das Land war zuletzt 1997 Teil des Kalenders.

Auch Australien (zuletzt 2019 wegen Buschbränden abgesagt) und Neuseeland (2022 letztmals dabei) haben ihr Interesse bekundet. China, das 1999 zuletzt einen WM-Lauf austrug, befindet sich ebenfalls im Gespräch. Der chinesische Motorsportverband war beim Formel-E-Finale in London zu Gast.

Eine Entscheidung wird für die kommenden Monate erwartet. Laut Larkin wäre ein auf 15 Events erweiterter Kalender ab 2027 "durchaus vorstellbar", die Gespräche mit Herstellern und Teams laufen bereits.

Italien: Sardinien oder Rom?

Unklar ist noch, wo die Rallye Italien künftig ausgetragen wird. Zwar ist sie im FIA-Kalender 2026 als Schotterrallye gelistet - ein Hinweis auf Sardinien. Doch auch die Rally di Roma Capitale hat Ambitionen, von der ERC in die WRC aufzusteigen. Eine Entscheidung fällt zu gegebener Zeit.

Die Premiere der Rallye Saudi-Arabien 2025 wird mittwochs beginnen und samstags enden - angepasst an das arabische Wochenende. Der Servicepark entsteht auf dem F1-Kurs in Dschidda. "Wir bauen das Event so auf, dass es bestmöglich zur Region passt", betont Larkin.

