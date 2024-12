Erstmals hat Hyundai die Fahrerweltmeisterschaft in der Rallye-WM gewonnen. In der Herstellerwertung musste sich die südkoreanische Marke lediglich um drei Punkte Toyota geschlagen gegeben. Hauchdünn wurde der dritte Marken-Weltmeistertitel verpasst.



Kurz vor Weihnachten wurden nun personelle Veränderung im Team bekannt. Christian Loriaux hat Hyundai verlassen. Er hatte die Funktion des WRC-Managers inne und war für die jüngsten Erfolge des i20 N Rally1 sehr wichtig.



Loriaux ist 2021 zu Hyundais Motorsportabteilung in Alzenau gestoßen. Zunächst war er technischer Berater, bevor er eine größere Rolle im Team einnahm. Seine reichhaltige Erfahrung war neben der Expertise von Technikchef Francois-Xavier Demaison elementar.



Einen Namen machte sich Loriaux mit der Entwicklung des Subaru Impreza WRC2000. Nach elf Jahren bei Prodrive wechselte er 2002 zu M-Sport und entwickelte maßgeblich die verschiedenen Modelle. 2021 verließ er schließlich Großbritannien.



Hyundai-Motorsportchef Cyril Abiteboul sagt zum Abschied nur, dass sich Loriaux "in ein neues Abenteuer stürzen" wird. Einige Aufgaben wird die Technikabteilung, geleitet von Demaison, übernehmen. Allerdings werden Aufgaben auch auf weitere Personen übertragen.



Pablo Marcos kehrt nach einem Jahr bei M-Sport zu Hyundai zurück und wird die Rolle des Teammanagers bekleiden. Tolga Ozakinci, der bisherige Teammanager, übernimmt nun den neu geschaffenen Posten als Leiter des Rennbetriebs.



"Wir hatten eine sehr starke Saison 2024, aber wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten", sagt Abiteboul. "Mit Blick auf ein transformatives Jahr für unsere Motorsportaktivitäten haben wir uns überlegt, wie wir unsere Organisation straffen können."



Dabei bestätigt der Franzose die neuen Positionen von Marcos und Ozakinci. Zu Loriaux sagt Abiteboul: "Schließlich möchten wir Christian für seinen Beitrag in den vergangenen drei Jahren bei unserer Mission danken."



"Er war mir persönlich eine große Unterstützung, als ich in die Rallye-Welt eingestiegen bin. Wir wünschen ihm alles Gute für seine künftigen Unternehmungen." Was Loriaux im kommenden Jahr machen wird, ist derzeit nicht bekannt.