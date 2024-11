Thierry Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe sind die Rallye-Weltmeister des Jahres 2024! Das Hyundai-Duo aus Belgien sicherte sich den Titel am Sonntag bei der Rallye Japan, dem Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, auf dramatische Weise - dank eines Unfalls ihres Teamkollegen Ott Tänak.



Der Este, der Neuville mit 25 Punkten Rückstand noch vom Thron hätte stoßen können, führte die Rallye Japan bis zur 17. Doch dann rutschte Tänak auf einer schmutzigen Stelle von der Straße und überschlug sich mit seinem Hyundai i20 N Rally1.



Tänak und Beifahrer Martin Järveoja blieben bei dem Unfall unverletzt, doch die Rallye war beendet und damit auch der Traum vom zweiten Fahrertitel nach 2019. Neuville hingegen konnte nach einer für ihn schwierigen Rallye bereits am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) seinen ersten WM-Titel feiern. Denn nach dem Ausfall von Tänak ist ihm dieser unabhängig von seinem eigenen Ergebnis nicht mehr zu nehmen.



Erster Belgier und erster Hyundai-Fahrer auf dem WRC-Thorn



Es ist in der Geschichte der WRC zugleich der erste Fahrertitel für einen Belgier sowie für einen Hyundai-Fahrer. "Ehrlich gesagt war das eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, aber ich denke, wir haben es verdient", sagte Neuville in einer ersten Reaktion gegenüber Rally.TV.



"Natürlich war es mehr Druck, als wir gebraucht haben, vor allem bei dieser letzten Rallye", blickt Neuville auf den Start der Rallye Japan zurück. Am Freitag hatte ein Defekt am Turbolader nicht nur für einen Leistungsverlust am Motor seines Autos gesorgt, sondern auch Teile der Bordelektronik lahm gelegt, sodass Neuville die Prüfungen bei Dunkelheit zeitweise ohne Licht fahren musste.



Der Belgier beendete den ersten Tag nur als 15. der Gesamtwertung, kämpfte sich am Samstag aber auf Rang sieben und damit in die Punkteränge zurück. Ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, in der er seit seinem Sieg beim Saisonauftakt in Monte Carlo Ende Januar die WM-Wertung angeführt hatte.



Showdown in der Herstellerwertung



Durch den Ausfall von Tänak droht Hyundai allerdings den Titel in der Herstellerwertung zu verlieren. Vor Beginn der Powerstage liegt Toyota im Zwischenklassement nun gleichauf mit Hyundai. Die Rechnung ist daher einfach:



Neuville und sein verbliebener Teamkollege Andreas Mikkelsen müssen in der Powerstage mehr Punkte holen als der Führende Elfyn Evans, Sebastien Ogier und Takamoto Katsuta, damit Hyundai Toyota nach vier Jahren vom Hersteller-Thron stoßen und zum zweiten Mal nach 2020 den Titel holen kann.



"Wir können jetzt härter um den Herstellertitel kämpfen, denn wir wollen alle Pokale mit nach Hause nehmen", sagt Neuville vor der Powerstage. "Wir haben nicht mehr viel zu verlieren. Wir werden Vollgas geben, um den Herstellertitel zu gewinnen."