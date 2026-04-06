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Unwetterfolgen treffen WRC Logo der Kanaren-Rallye 2025 (Symbolbild)
Toyota Gazoo Racing

Route der Rallye auf Gran Canaria umgebaut

Nach heftigen Unwettern wird die Strecke der Kanaren-Rallye angepasst: Überschwemmungen und Erdrutsche machen Änderungen am Ablauf notwendig

Die Organisatoren der Kanaren-Rallye, die vom 23. bis 26. April als fünfter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ausgetragen wird, mussten kurzfristig umplanen, damit der Ablauf der Wertungsprüfungen am Freitag sichergestellt ist. Grund für die Anpassungen sind die Auswirkungen des Sturms Therese.

Nachdem der spanische Archipel im vergangenen Monat von schweren Unwettern betroffen war, sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, den Streckenverlauf teilweise zu ändern. Der Sturm Therese hatte mit heftigen Winden und Starkregen für Überschwemmungen, Stromausfälle und Erdrutsche auf Gran Canaria gesorgt.

Während der Großteil der geplanten Asphalt-Route unverändert bleibt, konzentrieren sich die notwendigen Korrekturen vor allem auf die Etappen am Freitag.

"Die Schäden, die in zahlreichen Gebieten Gran Canarias durch den jüngsten Sturm verursacht wurden, zwangen das Organisationskomitee zu einer schnellen Reaktion, um die ursprünglich geplante Route für die Freitagsetappe zu überarbeiten", teilten die Organisatoren in einer offiziellen Stellungnahme mit.

"Dank der Zusammenarbeit mit dem Inselrat von Gran Canaria und allen Gemeinden wird der erste volle Tag der 50. Kanaren-Rallye weiterhin eine Schleife aus drei Wertungsprüfungen umfassen, die jedoch einige Änderungen aufweist", heißt es weiter.

Die Änderungen im Detail

Die zweite Wertungsprüfung (Valleseco - Artenara 1) wird um zwei Kilometer verkürzt. Der Start erfolgt nun weiter hinten auf der ursprünglichen Strecke, sodass die Prüfung eine Gesamtlänge von 13,13 Kilometern aufweist.

Zudem wurde die Reihenfolge innerhalb der Schleife getauscht. Die Prüfung Tejeda - San Mateo (20,69 km), die eigentlich den Abschluss bilden sollte, rückt an die dritte Stelle der Startliste vor. Den Abschluss der Schleife bildet nun der Test Mogan - La Aldea (21,80 km), der zusätzlich in entgegengesetzter Richtung zum ursprünglichen Plan befahren wird.

Die Etappen für Samstag und Sonntag bleiben von diesen Änderungen unberührt und entsprechen dem im Februar veröffentlichten Zeitplan.

Stadion-Spektakel statt Traditionskurs

Bereits vor dem Sturm hatten die Veranstalter eine markante Änderung im Ablauf bekannt gegeben. Ursprünglich sollte die Rallye auf dem berühmten Circuito Islas Canarias starten, der zwischen 1992 und 2003 Austragungsort des Race of Champions war.

Diese Prüfung wurde jedoch durch eine neue Zuschauerprüfung im Gran-Canaria-Stadion in Las Palmas ersetzt. Das Layout im Inneren des 30.000 Zuschauer fassenden Stadions ermöglicht direkte Duelle der Piloten. Die Prüfung mit dem Namen "Las Palmas de Gran Canaria" wird an den ersten beiden Tagen jeweils einmal befahren. Der erste Durchgang bildet am Donnerstag um 18:05 Uhr den einzigen gewerteten Test des Tages, während der zweite Durchgang die Freitagsetappe um 19:45 Uhr abschließt.

Motorsport-Total.com

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