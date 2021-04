Update WRC-Kalender 2021: Rallye Finnland in den Oktober verschoben

Im 70. Jahr ihres Bestehens findet die Finnland-Rallye nicht im Sommer, sondern im Herbst statt - Hoffnung auf Fans an der Piste, aber noch keine Garantie

Im Coronajahr 2020 war die Rallye Finnland eine der aus dem Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gestrichenen Veranstaltungen. In der laufenden WRC-Saison 2021 soll die in den Wäldern rund um Jyväskylä ausgetragene Traditionsrallye stattfinden, allerdings nicht am ursprünglich geplanten Termin.



Im 70. Jahr ihres Bestehens ist die Rallye Finnland nun für 30. September bis 3. Oktober terminiert. Ursprünglich war sie für 29. Juli bis 1. August angesetzt. Die Verschiebung um zwei Monate soll die Chance erhöhen, dass Vor-Ort-Zuschauer zugelassen werden. Grund ist die Coronavirus-Situation im Land. Bis in den Sommer hinein dürfen in Finnland keine Großveranstaltungen stattfinden. Garantieren kann der Veranstalter die Zulassung für Fans an der Piste zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.



"Anders als die Arktis-Rallye, deren Austragung im Februar in Finnland auf Begeisterung stieß, ist die Rallye Finnland ein Event, das für Zuschauer gemacht ist. Wir brauchen Fans, damit es funktioniert", sagt Kai Tarkiainen, Rennleiter der Rallye Finnland, und merkt an: "Wenngleich es keine Gewissheit gibt, dass wir im Oktober in der Lage sein werden, Fans zu begrüßen, so hoffen wir, dass die Einführung des Impfstoffs einen großen Teil dazu beitragen wird, dies zu ermöglichen."



Im historischen Kontext ist die Verlegung der Rallye Finnland im 70. Jahr ihres Bestehens insofern passend, da die Erstauflage dieser Rallye im Jahr 1951 ebenfalls im Herbst stattfand. Sieger war damals Arvo Karlsson am Steuer eines Austin Atlantic. Rekordsieger in der Geschichte der Rallye Finnland sind Hannu Mikkola und Marcus Grönholm mit je sieben Triumphen.