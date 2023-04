Vipavska Dolina Rallye: ARC-Bericht

Die selektiven Sonderprüfungen weisen teilweise Kultstatus auf, sind sie doch Bestandteile der in den 1980er Jahren ausgetragenen berühmt-berüchtigten Saturnus Rallye.



Mayer sensationeller ART Sieger

Sensationell der Auftritt an diesem Wochenende von Daniel Mayer mit seiner deutschen Beifahrerin Alessandra Baumann. Stets auf Podiumskurs erreichte das Duo mit ihrem Peugeot 208 T16 den dritten Gesamtplatz und gewann die Wertungsklasse ART. Auch der zweite Platz in der ART wurde mit einem Peugeot erreicht: Zweiter in der Wertungsklasse ART wurde das Duo Manuel Wurm / Stefan Hackl in einem von Waldherr Motorsport eingesetzten Peugeot 208 Rally 4.



Regner gewinnt ARC-Wertung vor Hopf und Jung

Als zweitbeste österreichische Team kamen Thomas Regner mit Beifahrer Gottfried Witzmann ins Ziel. Der 22. Gesamtplatz bedeutete gleichfalls den ersten Platz in der Wertungsklasse ARC. Zweiter in der Wertungsklasse ARC wurden Gerald Hopf / Lukas Martinelli im Opel Corsa D OPC. Den dritten Platz sicherten sich Thomas Jung und Rene Spielbichler im Honda Civic Type R. Den vierten Platz der ARC Wertung erreichte das MCL 68 Team Eugen Friedl Helmut Aigner (siehe Bild) im von Rallye Abst betreuten Mitsubishi Evo IX.



ARP Sieg geht nach Deutschland

Einziger Teilnehmer in der Wertungsklasse ARP war das deutsche Duo Florian Auer / Elke Irlacher im Mitsubishi Evo VIII, welche im Gesamtklassement auf Platz 30 das Ziel erreichten.



Technische KO des Vorzeigeprojekts

Das schon im Blaufränkischland viel beachtete Projekt von Michael Kogler sollte auch beim zweiten Lauf für einen positive Resonanz sorgen. Eine Zielankunft blieb Michael Kogler mit Beifahrerin Tatjana Hejduk aber leider verwehrt. Der mit alternativen Kraftstoff betriebene VW Scirocco entledigte sich bereits am Vormittag einer Antriebswelle.



Die aktuelle Wertung nach dem 2. Lauf der Austrian Rallye Challenge findet man in Kürze auf der Website.