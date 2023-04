Vipavska Dolina Rallye: Bericht Mayer

Sehr erfreulich aber auch ein Blick auf die Gesamtwertung, wo Mayer hinter der italienischen Paarung Federico Laurencich/Alberto Mlakar (Skoda Fabia Rally2 Evo) und den Slowenen Marko Grossi/Tara Berlot (Hyundai I20 R5) Rang 3 belegte!



Nach P7 bei der Super Special am Freitag war Mayer gestern von Beginn an stets in der Spitzengruppe zu finden, legte bei schwierigen Verhältnissen konstant gute Zeiten hin, und sicherte sich am Ende nach insgesamt 10 Prüfungen sicher den zweiten Sieg in Serie in der Alpe Adria Trophy, wo er damit seine Führung in der Gesamtwertung auch ausbauen konnte.



Daniel Mayer: „Am Ende sieht im Grunde alles klar aus. Aber es war ein harter Weg. Denn die Streckenverhältnisse waren sehr schwierig. Besonders der Asphalt war sehr rutschig. Das erfordert einen ganz anderen Fahrstil. Da war ich am Beginn schon einigermaßen verunsichert. Aber ich konnte mich schnell darauf einstellen – und dann machte es richtig Spaß. Ich freue mich natürlich sehr, dass es im Moment bei mir wirklich sehr gut läuft. Wir sind auf einem guten Weg, aber die Saison ist noch sehr lang. Wir müssen einfach weiter so konzentriert an die Sache gehen wie bisher.“



Und wie geht es weiter? Jetzt gibt es einmal eine siebenwöchige Pause, ehe es Mayer wieder nach Kroatien verschlägt, wo am 16. und 17. Juni die Rally Ina Delta auf dem Programm steht.