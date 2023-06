Vorbericht Team Opel Austria

Die Veranstalter sind stark dahinter, den nachhaltigen Markenpokal in der französischen Meisterschaft zu integrieren. Am Samstag und Sonntag kämpfen die Teams auf den 8 Sonderprüfungen um die Bestzeit auf Asphalt. Auf den anspruchsvollen 96 SP-km wird sicher bis zum letzten Meter um den Sieg gekämpft.



Keine Sekunde verschenken



Für Luca Pröglhöf und Christina Ettel steht in Frankreich wieder eine große Herausforderung vor der Tür. Nach der verpatzten Rallye in der Schweiz, wo das Duo am ersten Tag nur auf dem 9. Platz lag am zweiten Tag sich noch den 5. Platz holen konnte, sind die Ziele ganz klar. Um ganz vorne mitfahren zu können, muss vom ersten Kilometer auf Angriff gefahren werden, da die Zeitabstände sehr gering sind, darf man keine Sekunde verschenken!



Die Rallye in Frankreich ist für das einzige österreichische Team am Start völlig neu, jedoch freuen sich alle bereits auf die Aufgabe. „Das negative Gefühl der letzten Rallye lassen wir hinter uns. Wir haben einige Dinge angepasst, damit wir als Team noch besser funktionieren. Das Ziel dieser Rallye ist es, uns einige Plätze in der Gesamtwertung zu verbessern und damit in die Top 3 kommen“, so Luca Pröglhöf.



Punktestand Positionen 1-6 von gesamt 14 Startern:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 (nach 2 von 8 Läufen):



1. Reiter (DE) 65 Punkte

2. Carlberg (SWE) 56 Punkte

3. Lemke (DE) 45 Punkte

4. Rumeau (FRA) 35 Punkte

5. Pröglhöf (AT) 33 Punkte

6. Callea (FRA) 27 Punkte