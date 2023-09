Vorschau Kumrovec-Rallye – Friedl/Aigner

Im Rahmen des Alpe Adria Cup wollen Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 mit ihrem Mitsubishi EVO 9 bei der Kumrovec Rallye in Kroatien an diesem Wochenende wieder punkten.

Im Rahmen des Alpe Adria Cup wollen Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 mit ihrem Mitsubishi EVO 9 bei der Kumrovec Rallye in Kroatien an diesem Wochenende wieder punkten.

Die Kumrovec Rallye in der Nähe von Zagreb zählt neben der kroatischen Meisterschaft auch zum internationalen AARC - Alpe Adria Rallye Cup und auch zum internationalen MITROPA-Cup. 83 Teams befinden sich auf der Nennliste, davon acht aus Österreich. Für Eugen ist diese Gegend absolutes Neuland: „Rallyes in der Ferne haben einen gewissen anderen Erlebnisfaktor!“



Nachdem die gefahrenen Zeiten beim letzten Bewerb nicht zufriedenstellend waren, wurde im Nachhinein eine ausgiebige Analyse im Team Rallye-ABST durchgeführt. Es wurde unter anderem ein nicht einwandfrei funktionierender Turbolader festgestellt. Somit waren einige Revisionsarbeiten angesagt und es wurden gewisse Komponenten erneuert.



Nachdem schon letztes Wochenende eine Streckenbesichtigung erlaubt war, wurde die Gelegenheit genutzt und eine erste Besichtigung mit Schrieb-Erstellung absolviert. Die Landschaft präsentierte sich ähnlich wie im oststeirischen Hügelland in einer Thermenregion, und es entstand auch schnell der Eindruck, dass die Streckencharakteristik sehr ähnlich zur kroatischen Quattro-River Rallye (auch in der Nähe von Zagreb) ist.

Die Asphaltprüfungen sind sehr selektiv und bestehen aus vielen mittelschnellen schmalen Kurvenkombinationen, abwechslungsreichen winkeligen Passagen, teilweise schwer einschätzbare Kuppen und Wellen und sehr wenig langen Geraden.



Eigentlich eine ideale Voraussetzung eher für kleine, wendige und leichte Autos – spannend also für Friedl und Aigner, wie sie mit dem langen, schweren EVO abschneiden werden.