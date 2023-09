Vorschau Mitropacup Rallye ZM-Racing

Bei den beiden letzten Mitropa Cup Läufen in Ungarn mit der Mescek Rallye und in Italien mit der Rallye Casentino hat das ZM-Racing Team mit der Besatzung der beiden Deutschen Dominik Dinkel und Pirmin Winklhofer gefehlt, aber nun will man bei der Rallye Kumrovec am 8/9. September wieder mit vollem Elan an den Start gehen.

„Nachdem wir heuer anstatt der Teilnahme an der deutschen Rallyemeisterschaft unser ganzes Interesse auf den Mitropa-Cup ausgelegt haben, mussten wir nach den ersten drei Rallyes zur Kenntnis nehmen, dass wir zwar mit einigem Pech nicht jene Resultate erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben. Im Rebenland war es zwar trotz meiner Nachtblindheit noch ein zweiter Platz hinter dem ungarischen Sieger Kristof Klausz, aber vor meinem deutschen Mitbewerber Albert von Thurn und Taxis, aber bereits im Lavanttal wurde unser ganzes Team von einem Magen-Darm Virus geschwächt, so dass wir nur Dritte in der Mitropacup-Wertung wurden. Dies wieder hinter dem Ungarn Kristof Klausz, aber diesmal auch hinter Albert von Thurn u. Taxis. Daher waren wir sehr bemüht bei der Rallye Velenje in Slowenien unser Punktekonto zu verbessern, was aber leider durch einen Ausrutscher auf einen Erdwall, wo unser Ford Fiesta Rallye2 völlig unbeschädigt hängen blieb, uns zur vorzeitigen Aufgabe zwang. Nachdem wir, wie schon vorher geplant war, aus privaten und aus geschäftlichen Gründen die beiden nächsten Rallyes in Ungarn und Italien auslassen mußten, kehren wir jetzt in Kroatien wieder ins Rallyegeschehen zurück,“ erklärte sehr ausführlich der 30-jährige Dominik Dinkel aus Wonsees in Oberfranken.

Die Zielsetzung ist klar, Dominik Dinkel, Pirmin Winklhofer und das ZM-Racing Team wollen in Kroatien wieder auf volle Punktejagd gehen und den derzeitigen neunten Platz in der Zwischenwertung wesentlich verbessern.



Die Gesamtlänge der Rallye Kumrovec beträgt 216 Kilometer, die Länge der 11 Sonderprüfungen etwas mehr als 100 Kilometer. Die Charakteristik dieser Rallye ist es, dass es von den elf WP`s nur vier verschiedene Prüfungen gibt.



Der Zeitplan für die Rallye Kumrovec 2023:

Freitag, 8. September 2023

14,00 – 16,00 Uhr Shakedown

17,21 Uhr Start der Rallye (Museum Staro Selo)

danach folgen zwei Prüfungen



Samstag, 9. September 2023

09,15 Uhr Zeremonienstart (Museum Staro Selo)

danach folgen weitere neun Prüfungen

17,45 Uhr Ende der Rallye in Kumrovec (Museum Staro Selo)