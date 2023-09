Subaru könnte in Zukunft in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückkehren, hat FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem verraten.



Der dreimalige Konstrukteursweltmeister wurde in den 1990er- und 2000er-Jahren zum Synonym für die WRC und gewann mit Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) und Petter Solberg (2003) den Fahrertitel. Aufgrund der weltweiten Finanzkrise zog sich Subaru Ende 2008 aus der WRC zurück.



Die Marke ist jedoch über das Programm Subaru Motorsports USA, das in der American Rally Association antritt, weiterhin im Rallyesport aktiv. Das Team hat kürzlich einen neuen WRX-Rallyewagen entwickelt.



Am Rande der Akropolis-Rallye hat bin Sulayem nun verraten, dass Gespräche über eine Rückkehr der Marke in die Königsklasse des Rallyesports im Gange sind.



Die Gespräche werden von Toyota-CEO Akio Toyoda unterstützt, einem leidenschaftlichen Befürworter der WRC, der aktiv versucht hat, neue Marken in die WRC zu holen. Toyota besitzt bereits eine Beteiligung an der Marke Subaru.



"Es ist kein Geheimnis, dass ich ein gutes Treffen mit Herrn Akio Toyoda hatte, und ich fragte ihn, was wir tun können, um Hersteller in die WRC zu holen. Da hörte ich jemanden, der leidenschaftlich ist. Und er erwähnte Subaru", sagt bin Sulayem.



"Sie besitzen einen Anteil an Subaru, und sie werden eine Initiative von Subaru unterstützen. Und ich habe das Gefühl, dass jemand wie er, wenn er spricht, mit Zuversicht spricht. Ich hoffe, dass etwas davon in die Tat umgesetzt wird. Ich denke, mehr Hersteller sind gut."



Die WRC ist derzeit aktiv auf der Suche nach neuen Marken, die sich der Weltmeisterschaft anschließen möchten, wobei die FIA erklärt, dass vier Hersteller ein ideales Ziel für die Zukunft wären. Derzeit sind Toyota und Hyundai die einzigen Hersteller, die vollzeitig in der WM vertreten sind, während Ford durch seinen langjährigen Partner M-Sport in einem Semi-Werksauto antritt.



Sollten sich die Gespräche mit Subaru weiterentwickeln, wäre die für 2027 erwartete Regeländerung der WRC das beste Zeitfenster für einen Wiedereinstieg in die WRC.



Eine Hürde, die Subaru überwinden muss, ist der Motor, da die Marke nicht über ein Aggregat verfügt, das den WRC-Vorschriften entspricht. Bin Sulayem hat jedoch angedeutet, dass Toyota in diesem Bereich helfen könnte.



"Ich sehe positive Anzeichen vom Vorsitzenden von Toyota, Subaru davon zu überzeugen, zurückzukommen und den Motor zur Verfügung zu stellen, denn das Problem von Subaru ist der Motor. Es liegt nicht am Auto, sondern am Motor, den sie haben. Und ich sehe da wirklich einige Zeichen des Optimismus", sagt bin Sulayem.