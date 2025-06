Sebastien Ogier wird auch bei der Akropolis-Rallye in Griechenland (26.-29. Juni), dem siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025 an den Start gehen und damit drei WRC-Rallyes in Folge bestreiten. Der Franzose steht auf der offiziellen Rally1-Nennliste, die insgesamt zwölf Fahrzeuge umfasst.



Für Ogier ist es nach seinen Einsätzen in Monte Carlo, Kroatien, Portugal und dem bevorstehenden Start in Sardinien der fünfte Lauf einer erneuten Teilzeitsaison in der WRC. Der Toyota-Werksfahrer wird in Griechenland gemeinsam mit seinen Teamkollegen Elfyn Evans (WM-Führender), Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta und Youngster Sami Pajari an den Start gehen.



Hyundai setzt drei i20 N Rally1 für Thierry Neuville, Ott Tänak und Adrien Fourmaux ein. M-Sport-Ford bringt vier Ford Pumas an den Start, unter anderem für Privatfahrer Jourdan Serderidis sowie Gregoire Munster, Josh McErlean und Martins Sesks.



Auch in der WRC2-Kategorie ist das Teilnehmerfeld stark: Gemeldet sind 34 Fahrzeuge, darunter die Top 3 der aktuellen Meisterschaft: Yohan Rossel, Oliver Solberg und Gus Greensmith.



Ogier reist nach seinem Sieg in Portugal als Drittplatzierter der Fahrerwertung zur nächsten Schotter-Rallye in Sardinien, wo er bereits viermal gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr verpasste er einen weiteren Triumph dort nur knapp - er musste sich Tänak um lediglich 0,2 Sekunden geschlagen geben.



"Der Sieg in Portugal ist eine gute Motivation, gemeinsam mit dem Team weiter hart zu arbeiten, besonders in dieser intensiven Phase mit vielen Rallyes", so Ogier. "Sardinien war für mich anfangs sehr schwierig, aber ich habe es irgendwann gemeistert. Dieses Jahr wird es besonders herausfordernd, weil unsere drei Fahrer an der Tabellenspitze stehen und wir somit die Straßen am Freitag für die anderen fegen müssen. Aber ich erinnere mich gerne an unseren Sieg 2021, bei dem ich als Erster auf die Strecke musste - bei dieser Rallye ist alles möglich."