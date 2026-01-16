RALLYE

WRC 2026: Hyundai Nach einem schwierigen Jahr will Hyundai wieder Toyota herausfordern
Hyundai

WRC 2026: Hyundai | 15.01.2026

WRC 2026: Hyundai zeigt überarbeiteten i20 N Rally1 im neuen Design

Nach einem durchwachsenen Jahr zeigt Hyundai nun den überarbeiteten i20?N?Rally1?- Das Auto soll standfester und schneller sein?- Ziel sind alle drei WM-Titel

Nach Toyota und M-Sport Ford zeigte auch Hyundai das Design für die WRC-Saison 2026. Das südkoreanische Team hat den überarbeiteten i20 N Rally1 vorgestellt, mit dem es hofft, die Lücke zu Hauptkonkurrent Toyota in der WRC-Saison 2026 schließen zu können.

Hyundai hat seit dem Ende der vergangenen Saison 16 Testtage absolviert, um den i20 N für die Rallye-Weltmeisterschaft 2026 weiterzuentwickeln. Für die neue Saison erhält das Auto ein komplett neues Design.

Thierry Neuville, Weltmeister von 2024, und Adrien Fourmaux werden die Stammfahrer sein. Das dritte Fahrzeug werden sich Dani Sordo, Esapekka Lappi und Hayden Paddon teilen. Paddon kehrt nach acht Jahren Pause ins Team zurück.

Das neue Design markiert einen klaren Bruch mit dem bisherigen Look: Es zollt Hyundais weltweitem Motorsport-Erbe Tribut. Das ikonische "Performance Blue" und "Active Red" kehren zurück.

Ergänzt wird der Look durch Designelemente, die den Nürburgring - die Heimat von Hyundai N - und Namyang, den Sitz des Forschungs- und Designzentrums der Hyundai Motor Group, ehren. Außerdem wird das Team bei ausgewählten WM-Läufen mit speziellen Sonder-Designs antreten.

Hyundai erlebte eine schwierige Saison 2025 mit lediglich zwei Siegen, während Toyota mit zwölf Siegen sowohl den Marken- als auch den Fahrertitel holte. Trotz einiger starker Phasen mit der stark überarbeiteten Version des i20 N Rally1 mangelte es an Konstanz und Zuverlässigkeit.

Auf schnellen Schotterrallyes konnte das Auto Fortschritte zeigen, hatte aber insbesondere auf Asphalt oder bei rutschigen Bedingungen zu kämpfen. In der Winterpause arbeitete Hyundai intensiv daran, die Schwächen seines WRC-Boliden zu beseitigen.

Seit dem Saisonfinale in Saudi-Arabien standen dabei 16 Testtage auf dem Programm, an denen die Fahrer zahlreiche Neuerungen erprobten. Vor dem Saisonauftakt nächste Woche in Monte Carlo reiste Hyundai in den Süden Frankreichs, um sich bei winterlichen Bedingungen vorzubereiten.

Der Testtag von Neuville am Donnerstag vergangene Woche musste abgebrochen werden und wurde auf Sonntag verschoben. Fourmaux saß am Freitag am Steuer, während Paddon am Samstag beim Medientag seine ersten Kilometer im i20 N Rally1 absolvierte.

"Wir starten diese Saison entschlossener und kämpferischer denn je", sagt Teamchef Cyril Abiteboul. "Das vergangene Jahr war schwierig, aber wir haben viel über unsere Schwächen gelernt und wissen jetzt genau, woran wir arbeiten müssen, um 2026 noch stärker zu sein."

"Unser Ziel bleibt, die Saison mit allen drei WM-Titeln abzuschließen. Wir wissen, dass wir diesem Ziel mit der gereiften Evo-Version unseres Autos näher sind. Die gezielten Verbesserungen nach einem intensiven Testprogramm sowie die Verstärkung unserer Führungsstruktur durch erfahrene Spezialisten zeigen, wie ernst Hyundai den Motorsport nimmt."

"Taktisch kehren wir zum 2024 erfolgreichen Konzept zurück, einem wechselnden dritten Auto. Mit der Rückkehr von Hayden, Dani und Esapekka gewinnen wir nicht nur Erfahrung und Können zurück, sondern auch eine positive, motivierte Team-Mentalität."

"Genau diese Einstellung ist entscheidend, wenn eine harte WRC-Saison ansteht! Toyota wird erneut schwer zu schlagen sein, aber ich bin überzeugt, dass wir alles haben, um unsere Ziele zu erreichen."

