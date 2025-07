Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wird im nächsten Jahr einen Bogen um den deutschsprachigen Raum machen. Nach drei Jahren verliert die Rallye Zentraleuropa ihren Platz im WRC-Kalender 2026, der wie schon in dieser Saison 14 Veranstaltungen umfassen wird.



Vom 16. bis 19. Oktober 2025 wird die WRC zum vorerst letzten Mal in Deutschland, Österreich und Tschechien gastieren. Danach endet der laufende Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem WRC-Promoter.



"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhindern eine Verlängerung der bisherigen Vereinbarung mit dem WM-Promoter", teilt der Veranstalter der Drei-Länder-Rallye mit. "Der WRC-Promoter und die veranstaltende CER GmbH stehen im konstruktiven Dialog über Möglichkeiten, auch in Zukunft hochkarätigen internationalen Rallyesport zu präsentieren und prüfen zudem, unter welchem Prädikat eine Veranstaltung in der Drei-Länder-Region in Zukunft ausgetragen werden könnte", heißt es in der Mitteilung weiter.



Japan nun im Mai, Italien im Oktober



Als Ersatz für die Rallye Zentraleuropa kehrt dafür nach einem Jahr Pause die Rallye Kroatien wieder in den Kalender zurück. Die 13 anderen Veranstaltungen sind schon 2025 Teil des WRC-Kalenders. Allerdings finden zwei Rallyes zu neuen Terminen statt.



Die Rallye Japan wechselt vom bisherigen Termin Anfang November ins Frühjahr und wird nun Ende Mai ausgetragen. Dafür wandert die Rallye Italien auf Sardinien in den Herbst auf einen Termin am ersten Oktober-Wochenende.



Darüber hinaus gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Saisonauftakt ist traditionell Ende Januar die Rallye Monte-Carlo - möglicherweise mit einer Showprüfung auf dem Formel-1-Kurs. Nach der Winterrallye in Schweden folgt der Ausflug zur Safari-Rallye nach Kenia, anschließend finden die beiden Asphaltrallyes in Kroatien und auf Gran Canaria statt.



USA nicht im WRC-Kalender 2026



Die Akropolis-Rallye in Griechenland findet erneut Ende Juni und damit vermutlich erneut bei heißen Temperaturen statt. Nach den schnellen Schotterrallyes in Estland und Finnland reist der WRC-Tross nach Südamerika und macht in Paraguay und Chile Station. Das Saisonfinale findet Mitte November 2026 in Saudi-Arabien statt.



Mit der Veröffentlichung des Kalenders durch den Automobil-Weltverband FIA haben sich die Hoffnungen der USA auf einen WRC-Lauf für ein weiteres Jahr zerschlagen. Auch in Irland, wo man sich ebenfalls um eine WM-Rallye bemüht hatte, wird die WRC im nächsten Jahr nicht fahren.



"Der WRC-Kalender 2026 ist ein kraftvoller Ausdruck der globalen Stärke und Attraktivität der Meisterschaft", sagt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. "Er verbindet das Erbe ikonischer Rallyes mit der Rückkehr neuerer Veranstaltungen in Regionen, in denen das Interesse und die Beteiligung am Rallyesport weiterhin wachsen."



"Dieser Kalender wurde mit einem klaren Ziel erstellt. Er ist vielfältig, gut strukturiert und spiegelt das Feedback wider, das wir von Teams, Fahrern und Stakeholdern erhalten haben", betont Jona Siebel, Geschäftsführer der WRC Promoter GmbH. "Wir haben uns wirklich Gedanken darüber gemacht, wie die Abfolge der Events den sportlichen Wettbewerb beeinflussen kann."



WRC-Kalender 2026:

22.01.-25.01.2026: Rallye Monte-Carlo - Asphalt/Schnee/Eis

12.02.-15.02.2026: Rallye Schweden - Schnee

12.03.-15.03.2026: Safari-Rallye (Kenia) - Schotter

09.04.-12.04.2026: Rallye Kroatien - Asphalt

23.04.-26.04.2026: Kanaren-Rallye (Spanien) - Asphalt

07.05.-10.05.2026: Rallye Portugal - Schotter

28.05.-31.05.2026: Rallye Japan - Asphalt

25.06.-28.06.2026: Akropolis-Rallye (Griechenland) - Schotter

16.07.-19.07.2026: Rallye Estland - Schotter

30.07.-02.08.2026: Rallye Finnland - Schotter

27.08.-30.08.2026: Rallye Paraguay - Schotter

10.09.-13.09.2026: Rallye Chile - Schotter

01.10.-04.10.2026: Rallye Italien - Schotter

12.11.-15.11.2026: Rallye Saudi-Arabien - Schotter