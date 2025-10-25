RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC 2027 mit neuem Auto M-Sport hat noch keine Finale Entscheidung für die WRC-Saison 2027 getroffen
Motorsport Images

WRC 2027 mit neuem Auto: M-Sport will keine "Heftpflaster"-Lösung

M-Sport will 2027 ein neues WRC-Auto bauen statt den Rally2 aufzurüsten - Teamchef Richard Millener nennt die Upgrade-Option ein Heftpflaster

M-Sport zögert zwar noch mit einer offiziellen Zusage für das Reglement 2027 der Rallye-WM (WRC), hat aber intern eine klare Priorität gesetzt: Das britische Team will ein völlig neues Auto für die künftige Topklasse entwickeln, statt sein aktuelles Rally2-Fahrzeug aufzurüsten.

Die WRC stellt 2027 auf ein neues technisches Reglement um. Dieses soll durch eine strikte Kostenobergrenze von 345.000 Euro pro Auto und mehr Flexibilität neue Hersteller anlocken. Die neuen WRC27-Autos werden auf aktueller Rally2-Technik - inklusive Motoren und anderer Komponenten - basieren und ein ähnliches Leistungsniveau aufweisen.

Um volle Starterfelder zu garantieren, dürfen 2027 sowohl die neuen WRC27-Autos als auch die bestehenden Rally2-Fahrzeuge in der Topklasse antreten. Die FIA will mittels eines Ausgleichs der Leistung - ähnlich einer Balance-of-Performance - für Chancengleichheit zwischen den beiden Konzepten sorgen.

Toyota einziger Hersteller mit Zusage

Von den aktuellen Rally1-Herstellern hat bisher nur Toyota Vollgas gegeben und entwickelt bereits ein neues Fahrzeug für 2027. Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul erklärte hingegen vergangene Woche, dass es für sein Team "unmöglich" sei, rechtzeitig ein neues Auto für 2027 zu bauen. Die realistischste Option sei ein Upgrade des i20 N Rally2, während der Hersteller die WRC-Zukunft über 2026 hinaus erst einmal bewerten will.

M-Sport steht vor einer ähnlichen Entscheidung. Das Team aus Großbritannien ist noch nicht in der Position, grünes Licht für ein WRC27-Projekt zu geben, hätte aber mit dem Fiesta Rally2 ebenfalls ein Basisfahrzeug, das 2027 startberechtigt wäre. Obwohl Teamchef Richard Millener einräumt, dass ein Upgrade des Rally2-Fiesta eine Option ist, bevorzugt das Team klar den Bau eines neuen WRC27-Autos.

"Das [ein Rally2-Upgrade] ist ein Heftpflaster, wenn Sie mich fragen. Das ist nicht die Zukunft", findet Millener klare Worte.

Rally2-Upgrade = Zeitverschwendung

"Warum sollten wir ein Jahr damit verschwenden, unser Rally2-Auto hochzurüsten, nur um danach ein neues Auto zu bauen? Wenn im ersten Halbjahr [2027] nur Toyota [mit einem neuen Auto] da ist, verstehe ich ohnehin nicht, wie das [mit der Parität] eingeführt werden soll", gibt er zu bedenken.

Milleners Fazit: "Es ist eine Option, aber ich investiere unsere Zeit und unser Geld viel lieber in ein neues Auto, das eine lange Lebensdauer hat."

Einer der Hauptgründe für M-Sports Zögern ist die unklare Zukunft der WRC-Vermarktung. Derzeit läuft eine Ausschreibung für einen neuen kommerziellen Rechteinhaber, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

WRC-Zukunft muss erst geregelt sein

"Wir können uns erst festlegen, wenn wir sehen, wohin die Reise mit der Meisterschaft geht. Wenn wir eine Zehn-Jahres-Vision von demjenigen sehen, der die Promoter-Rechte kauft, und wir daran glauben, dann hat wir auch das Vertrauen, es durchzuziehen", so Millener. "Im Moment ist es schwer zu sagen, ob ich investieren würde, weil ich nicht wirklich weiß, was passieren wird."

Trotz der Ungewissheit blickt Millener pragmatisch voraus: "Der Rallyesport wird nicht verschwinden, und das Reglement ist weitgehend beschlossen. Wir mögen Teile davon, andere nicht, aber die Entscheidung ist gefallen."

Die Teams müssten aufhören, "Energie darauf zu verschwenden, etwas ändern zu wollen. Wir müssen damit aufhören und anfangen, uns die Details anzusehen, wie wir es zum Funktionieren bringen. Wir wissen, dass wir es machen wollen, und wir sind seit über 20 Jahren im Rallyesport."

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

Was Kalle Rovanperä bevorsteht

Rallye-Weltmeister will in die Formel 1!

Mit seiner Ankündigung, 2026 nicht mehr Rallye-WM, sondern Super Formula zu fahren, hat Kalle Rovanperä überrascht - was ihn erwartet und wo er hin will

WRC bestätigt

Rallye Italien ab 2027 in Rom

Asphalt statt Schotter: Der italienische WRC-Lauf verlässt Sardinien und wird ab 2027 in und um Rom ausgetragen

FIA bestätigt Verschiebung

WRC-Rückkehr in die USA frühestens 2027

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wird frühestens 2027 in die USA zurückkehren: Die FIA nennt strukturelle und organisatorische Herausforderungen

News aus anderen Motorline-Channels:

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Subaru Forester – schon gefahren

Warten auf den neuen Subaru Forester

Ein Nachfolger des 1997 eingeführten Gelände-SUVs steht schon in den Startlöchern. Generation Nr. 6 wird in Österreich – im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in Europa – erst 2025 anlaufen.

Starter, Elektrik, Vergaser im Fokus

Auf zum Schrauberseminar!

Oldtimer-Spezialist Dieter Serglhuber lädt zum Oldtimer–Spezialseminar. An fünf Samstagen werden Klassik-Spezialthemen in Theorie und Praxis erklärt.

Race Of Austrian Champions: Vorschau

Mega hochkarätiges Starterfeld beim ROAC

Mehr als 15 Staatsmeister, Meister und „Champions“ - aus Rallycross, Rallye, Bergrallye usw. sind bei der 16. Ausgabe des Race of Austrian Champions dabei und unterstreichen dadurch die hohe Qualität des Starterfeldes.

Weitere Artikel:

WRC, Zentraleuropa: Nach SP5

Sebastien Ogier führt - Neuville patzt

Sebastien Ogier baut bei der Rallye Zentraleuropa am Freitagvormittag seine Führung aus: Thierry Neuville fällt nach Fahrfehlern deutlich zurück

ARC, Herbstrallye: Bericht Blei

Einsatz nach Hausherren-Art

Die Herbstrallyel gilt als besonderes Sport-Ereignis. Vor Allem die Wettbewerber, die dort zu Hause sind, sind mit großer Freude dabei. So auch Jürgen Blei, der erneut seinen Bruder Franz und den Opel Astra GSi für diesen Einsatz aktiviert hatte.

Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft

ARC, Herbstrallye: Bericht Schindelegger

Sieg bei Heimrallye

Das Rallyeteam Schindelegger siegt bei einer sensationellen Herbstrallye und sichert sich bei der letzten Rallye des Jahres den ARC Historic 2WD Titel.