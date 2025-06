Ott Tänak hat die extreme Hitze und das gnadenlose Terrain der Akropolis-Rallye Griechenland in Griechenland gemeistert und beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2205 mit einer beeindruckenden Leistung den ersten Hyundai-Sieg in der WRC seit Oktober 2024 eingefahren.



Der Este setzte sich in einem spannenden Duell gegen Sebastien Ogier im Toyota durch und gewann mit 32,8 Sekunden Vorsprung. Es war der erste Hyundai-Erfolg seit acht Monaten und gleichzeitig das Ende von Toyotas Siegesserie: Die Japaner hatten die ersten sechs WRC-Läufe der Saison 2025 allesamt gewonnen.



Mit dem zweiten Podium des Jahres für Adrien Fourmaux (+3:09,8 Minuten) gelang Hyundai sogar ein Doppelerfolg. Für Tänak war es der erste Sieg seit seinem Wechsel zurück zu Hyundai und ein wichtiger Schritt im WM-Kampf.



Gluthitze, Plattfüße und Materialschlachten



Die Rallye war geprägt von extremen Temperaturen: In den Cockpits wurden bis zu 70 Grad Celsius gemessen. Der heiße Schotter sorgte in Kombination mit den in dieser Saison neuen Hankook-Pneus für ein regelrechtes Reifen-Massaker. Tänak war einer der wenigen Fahrer, der alle 17 Prüfungen ohne größere Reifenschäden oder Technikprobleme überstand.



Schon beim Auftakt in Athen lag Tänak gleichauf mit Ogier. Am Freitagmittag lag er 6,1 Sekunden hinter dem Franzosen, bevor er nach der sechsten Wertungsprüfung (WP) die Führung übernahm. Trotz Balance-Problemen im Hyundai i20 N konnte Tänak seine Führung behaupten.



Fourmaux fuhr am Freitag stark und gewann drei Prüfungen, überholte sogar Ogier. Doch ein Ausrutscher in WP10 zerstörte sein rechtes Hinterrad und kostete ihn über eine Minute - der Traum vom ersten WRC-Sieg war dahin.



Der Samstag entscheidet im Duell Tänak gegen Ogier



Wie schon bei den letzten beiden Rallyes lieferten sich Tänak und Ogier ein packendes Duell. Tänak gewann fünf der sechs Samstag-Prüfungen und verschaffte sich einen komfortablen Vorsprung von 43,6 Sekunden.



Am Sonntag musste Tänak mit einem Getriebeproblem durch die Powerstage. Trotzdem sicherte er sich den Sieg. Ogier hingegen holte sich mit einer starken Zeit die maximalen zehn Super-Sonntag-Punkte.



Elfyn Evans (Toyota) musste am Freitag als Erster auf die Strecke und hatte mit den schlechtesten Bedingungen zu kämpfen. Ohne größere Probleme rettete er Platz vier ins Ziel und behielt mit neun Punkten Vorsprung vor Ogier die WM-Führung. Tänak liegt nur zwölf Zähler zurück.



Thierry Neuville (Neuville), der nach WP3 geführt hatte, fiel durch zwei aufeinanderfolgende Reifenschäden zurück. Am Ende wurde er Fünfter - trotz weiteren Defekten am Dämpfer und Motor am Sonntag.



Gregoire Munster (M-Sport-Ford) schied aus, als er auf Platz sechs lag. Grund war ein Kraftstoffproblem. Auch Sami Pajari und Martins Sesks mussten mit ähnlichen Problemen aufgeben. Die FIA untersucht die Defekte, die offenbar alle Rally1-Teams betrafen.



Kalle Rovanperä (Toyota) erlebte ein gebrauchtes Wochenende: zwei Plattfüße, ein Ausrutscher, ein Antriebswellenschaden. Nur vier Punkte von der Powerstage blieben übrig. Takamoto Katsuta (Toyota) kostete ein Fahrfehler die Top-5-Platzierung, Josh McErlean (Ford) blieb nach einem Aufhängungsdefekt außerhalb der Punkteränge.



Oliver Solberg überstand alle Prüfungen ohne Plattfuß und gewann überlegen die WRC2-Wertung - sogar Platz sechs im Gesamtklassement sprang heraus. Der Deutsche Fabio Schwarz und sein österreichischer Copilot Bernhard Ettel konnten eine verwachsene Rallye auf dem 17. und damit vorletzten Platz der WRC2 beenden.



In der Fahrerweltmeisterschaft führt zur Halbzeit der WRC-Saison 2025 weiterhin Evans mit 150 Punkten. Sein erster Verfolger ist weiter Ogier (140 Punkte), Tänak liegt mit 138 Zählern knapp dahinter. In der Herstellerwertung behauptete Toyota mit 358 Punkten seine Führung vor Hyundai (293).



Weiter geht es mit der Rallye-WM 2025 in drei Wochen. Mit der Rallye Estland (17. bis 20. Juli) steht dann eine schnelle Schotterrallye und das Heimspiel des Akropolis-Siegers Tänak auf dem Programm.