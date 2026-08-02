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WRC Finnland: Nach Tag 3 (SP18) Sebastien Ogier schied durch einen spektakulären Unfall aus
Toyota Racing

WRC Finnland: Nach Tag 3 (SP18) | 01.08.2026

Wilder Abflug von Ogier sorgt für nächstes Drama

In Führung liegend fliegt Sebastien Ogier bei der Rallye Finnland spektakulär ab - Sami Pajari steht nun vor zweitem WRC-Sieg in Folge - Keferböck/Minor liegen weiter auf Paktz des WRC Masters Cup

Dramatischer Samstagnachmittag bei der Rallye Finnland, dem zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026. Nachdem Toyota-Pilot Sebastien Ogier die Rallye seit dem Freitagmorgen angeführt hatte, flog er bei der vorletzten Wertungsprüfung des Tages spektakulär ab und vergab damit einen fast sicher geglaubten Sieg.

An der Spitze liegt nun sein Teamkollege Sami Pajari, der mit einem klaren Vorsprung vor Oliver Solberg (+46,4 Sekunden) und Elfyn Evans (+1:36,3 Minuten, beide Toyota) in die beiden WP des Schlusstages geht. Für den jungen Finnen wäre es bei seiner Heimrallye der zweite WRC-Sieg in Folge, mit dem er sich mitten in den Kampf um den WRC-Titel katapultieren würde.

Für Ogier und seinen Ersatzbeifahrer Julien Ingrassia, der in Finnland den etatmäßigen Co-Piloten Vincent Landais vertrat, wurde die 17. WP "Västilä 2" zum Verhängnis. Mit einem Vorsprung von 20,9 Sekunden auf Pajari war das achtmalige Weltmeister-Duo in die Prüfung gestartet.

Ogier und Ingrassia zur Untersuchung im Krankenhaus

Doch in einer schnellen Rechtskurve nahm der Traum vom Sieg beim ersten gemeinsamen Start seit 2021 ein böses Ende. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Ogiers Toyota mit hohem Tempo geradeaus fuhr, in den Wald flog und sich dort mehrmals überschlug. Die genaue Ursache für den Abflug war nicht erkennbar.

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt, die Prüfung aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Nach Minuten des Bangens kam dann von Toyota die beruhigende Nachricht:

"Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer konnten das Auto ohne fremde Hilfe verlassen. Beide sind bei Bewusstsein, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut und sie werden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht", hieß es in einer Stellungnahme von Toyota.

Rätselraten bei Toyota über Ursache des Unfalls

Eine Stellungnahme des Automobil-Weltverbands FIA wurde noch etwas konkreter: "Beide Besatzungsmitglieder wurden noch an der Unfallstelle umgehend medizinisch versorgt. Der Fahrer wird mit dem Hubschrauber in ein örtliches Krankenhaus geflogen, während der Beifahrer für weitere Untersuchungen mit dem Krankenwagen transportiert wird."

Der stellvertretende Toyota-Teamchef Juha Kankkunen gab anschließend gegenüber Rally.TV folgende Informationen zu Ogier und Ingrassia: "Wir haben sie kontaktiert und mit ihnen gesprochen, Seb stand vor allem unter Schock, es ist nichts gebrochen", sagte er. "Sie sind im Hubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus, um untersucht zu werden, was nach einem solchen Unfall wichtig ist."

Über die Ursache für den Unfall herrschte auch bei Toyota zunächst Rätselraten: "Ich kenne den Grund dafür nicht, [ob es] etwas Technisches oder Ähnliches war", so Kankkunen. "Er musste ohnehin nicht sehr hart pushen, also ist irgendetwas passiert - wir werden das später klären."

Motorsport-Total.com

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