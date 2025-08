Hyundai-Fahrer Ott Tänak erlebte bei der Rallye Finnland einen Freitag zum Vergessen. In der siebten Wertungsprüfung (Saarikas 2) kam der WM-Führende von der Schotterstraße ab und prallte gegen einen Baum. Trotzdem konnte Tänak die Fahrt fortsetzen. Für den Esten kam es aber noch dicker.



Die Sportkommissare haben Tänak nach einem Zwischenfall mit einem Sportkommissar eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe sowie eine auf Bewährung ausgesetzte Aberkennung von 35 Punkten in der Rallye-Weltmeisterschaft ausgesprochen.



Der Vorfall ereignete sich am Ende der siebten Wertungsprüfung am Freitag. Der Aufprall gegen den Baum beschädigte das Kühlsystem seines Hyundai i20 N. Um ein Überhitzen des Motors zu verhindern, wollte er den Kontrollbereich zügig verlassen, damit Frischluft in den Motor gelangt.



Ein Bericht der Sportkommissare bestätigt nun, dass Tänak den Stopp-Kontrollpunkt verließ, bevor er das Signal dazu erhalten hatte. Dabei erfasste er mit der Front des Autos einen Sportkommissar. Der betreffende Offizielle erlitt leichte Verletzungen.



"Am Freitag, nach der Stoppkontrolle von WP7, traf Fahrzeug Nummer 8 zur Reifenprüfung ein und hielt auf Anweisung eines Sportkommissars an. In diesem Moment machte der Fahrer ein Handzeichen, um den Sportkommissar aufzufordern, beiseite zu gehen", heißt es im FIA-Bericht.



"Währenddessen begann ein anderer Sportkommissar mit der Reifenprüfung. Als diese fast abgeschlossen war und bevor das Signal zum Weiterfahren gegeben wurde, beschleunigte der Fahrer plötzlich."



"Er erfasste mit der rechten vorderen Stoßstange einen Sportkommissar und verursachte leichte Verletzungen, darunter blutige Schürfwunden am linken Knie." Freitagabend kam es im Service-Park zu einer Anhörung bei den Offiziellen.



Tänak, sein Beifahrer Martin Järveoja und Hyundai-Teammanager Pablo Marcos erklärten ihre Sicht des Vorfalls. "Herr Tänak erklärte, dass sie während WP7 einen Unfall hatten und das Auto unter Kühlungsproblemen litt", so der Bericht weiter.



"Das Team habe die Crew angewiesen, das Fahrzeug in Bewegung zu halten, um Überhitzung zu vermeiden. Herr Tänak versuchte, dem Sportkommissar das Problem mit Handzeichen zu erklären, da die Kommunikation schwierig war."



"Als er dachte, die Überprüfung sei beendet, fuhr er sofort los, ohne zu bemerken, dass er den Sportkommissar getroffen hatte. Der Fahrer entschuldigte sich bei den Sportkommissaren und erklärte, er habe nicht gewusst, dass der Sportkommissar verletzt wurde."



"Hätte er es gewusst, wäre er sofort stehengeblieben. Herr Tänak bot zudem an, sich persönlich beim verletzten Offiziellen zu entschuldigen." Trotzdem wurde die Zeitstrafe gegen den Ex-Weltmeister ausgesprochen.



Durch die Strafe fiel Tänak von Platz 10 auf Rang 28 der Rallye-Finnland-Gesamtwertung zurück, 6:07,2 Minuten hinter Spitzenreiter Kalle Rovanperä (Toyota). In der Schleife am Samstagvormittag machte Tänak zwar Plätze gut, sein Rückstand wuchs aber auf 6:44 Minuten.