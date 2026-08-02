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WRC Finnland: Update Ogier Sebastien Ogier und Julien Ingrassia vor dem Unfall
Toyota Racing

WRC Finnland: Update Ogier | 02.08.2026

WRC Rallye Finnland: Ogier nach Unfall über Nacht im Krankenhaus

Sebastien Ogier gibt nach seinem schweren Unfall Entwarnung: Er und Julien Ingrassia verbrachten die Nacht aber vorsorglich im Krankenhaus

Sebastien Ogier hat bestätigt, dass es ihm und Beifahrer Julien Ingrassia nach ihrem schweren Unfall bei der Rallye Finnland, dem zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, den Umständen entsprechend gut geht. Allerdings mussten die beiden Franzosen zur Beobachtung die vergangene Nacht in einem Krankenhaus verbringen.

"Leider sind wir heute auf der 17. Wertungsprüfung von der Straße abgekommen. Julien und ich sind beide für ein paar Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren und werden nach dem heftigen Einschlag vorsorglich über Nacht bleiben. Aber wir fühlen uns beide gut, und das ist das Wichtigste", schrieb Ogier am Samstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen.

Ogier und Ingrassia, der in Finnland Ogiers etatmäßigen Beifahrer Vincent Landais vertrat, befanden sich kurz vor dem Ziel der 17. Wertungsprüfung, als ihr Toyota GR Yaris Rally1 bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach zwischen einigen Bäumen. Was genau den Unfall auslöste, ist bislang unklar.

Toyota hatte kurz nach dem Unfall bestätigt, dass sowohl Ogier als auch Ingrassia das Auto aus eigener Kraft verlassen konnten und es ihnen "den Umständen entsprechend gut" gehe, bevor sie zu vorsorglichen Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurden. Bis zu dem Unfall hatte Ogier die Rallye souverän angeführt.

"Das ist natürlich nicht das, was wir uns für dieses Wochenende erhofft hatten, besonders nachdem es bisher so gut gelaufen war", schreibt Ogier. "Aber die Hauptsache ist, dass wir am Stück sind. Deshalb ein großes Dankeschön an das Team, dass es ein so stabiles Auto gebaut hat."

"Außerdem muss ich mich bei Julien Ingrassia bedanken, der sich direkt nach dem Einschlag so gut um mich gekümmert und meine Familie beruhigt hat, dass es mir gut geht", so Ogier über seinen langjährigen Beifahrer, mit dem er acht seiner neun WM-Titel gewonnen hat.
"Wir werden uns jetzt etwas ausruhen und sicherstellen, dass wir bald wieder zu voller Stärke zurückfinden. Danke für all die Nachrichten, die uns erreicht haben", so Ogier weiter. "Viel Glück an meine Teamkollegen. Bringt es nach Hause, Jungs!"

Ogiers Teamkollege Sami Pajari übernahm nach dem Unfall die Führung bei der Rallye Finnland. Er geht mit einem Vorsprung von 46,4 Sekunden auf Oliver Solberg in die letzten beiden Wertungsprüfungen am Sonntag.

Motorsport-Total.com

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