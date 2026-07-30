WRC, Finnland: Vorschau K4

Wenn das K4 Rally Team von 30. Juli bis 2. August bei der legendären Rallye Finnland in Jyväskylä auf die schnellsten Schotterprüfungen der Rallye-Weltmeisterschaft geht, ist AEP (Alternative Energy Projects) mit an Bord. Als Partner unterstützt AEP das Projekt des österreichischen Teams, das mit Pilot Johannes Keferböck und Copilotin Ilka Minor im schwarz-grünen Toyota GR Yaris Rally2 die Tabellenführung im WRC Masters Cup souverän ausgebaut hat.



Ein Duo an der Spitze



Nach Siegen in Monte Carlo, Kroatien und zuletzt bei der Rally Estonia führen Keferböck und Minor beide Wertungen des WRC Masters Cup deutlich an. Bei der Rallye Finnland – einem der schnellsten und anspruchsvollsten Läufe der Saison – wollen sie ihren Vorsprung mit der maximalen Punkteausbeute weiter absichern. Der Gewinn des Masters Cup ist zum Greifen nah.



Eine Partnerschaft mit Geschichte



Neu ist die Zusammenarbeit nicht: AEP kam bereits 2023 an Bord des K4 Rally Teams, nachdem Johannes Keferböck mit dem Sieg bei der Rallye Kroatien die Führung in der WRC Masters-Weltmeisterschaft übernommen hatte. Seither ist aus dem gemeinsamen Weg eine feste Größe geworden – und das Team trägt die grüne Botschaft von AEP Rallye für Rallye auf die Wertungsprüfungen dieser Welt. Dass die Partnerschaft nun in Finnland fortgeschrieben wird, während Keferböck und Minor den Masters Cup anführen, ist die konsequente Fortsetzung einer Geschichte, die auf Vertrauen gebaut ist.



Warum Rallyesport und AEP zusammengehören



Kaum ein Sport steht so sehr für Extreme wie die Rallye-Weltmeisterschaft. Die Fahrzeuge kämpfen sich durch tiefe finnische Wälder, über Sprungkuppen und lose Schotterpisten, bei denen jede Sekunde zählt – fernab von Städten, Stromnetzen und fester Infrastruktur. Genau in dieser Welt bewegt sich auch AEP: dort Energie bereitstellen, wo sie am dringendsten gebraucht wird und am wenigsten selbstverständlich ist. Die Partnerschaft mit dem K4 Rally Team ist deshalb weit mehr als klassisches Sponsoring – sie ist ein sichtbares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten.



Ein Rallye-Service-Park entsteht innerhalb von Stunden mitten in der Natur und muss vom ersten Moment an voll funktionsfähig sein – genau dafür entwickelt AEP mobile Energiecontainer, die die Kraft der Sonne einfangen, speichern und in Form von Wasserstoff nutzbar machen, unabhängig vom Standort und ohne Anschluss an ein bestehendes Netz. Was das K4 Rally Team auf der Wertungsprüfung lebt, überträgt AEP auf die Energieversorgung: mobil, autark und leistungsfähig, wo herkömmliche Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Dahinter steht dieselbe Haltung, die beide Welten verbindet – Unabhängigkeit als Ziel: Das K4 Rally Team behauptet sich mit klarem Kurs an der Spitze eines internationalen Feldes, während AEP Unternehmen und Gemeinden zu echter Energieunabhängigkeit verhilft, Kosten senkt, CO? reduziert und den Weg in die Autarkie ebnet. In beiden Fällen geht es darum, Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen und den eigenen Weg konsequent zu gehen.



Dass diese Leistung überhaupt möglich wird, verdanken beide denselben Prinzipien: Präzision, absolute Verlässlichkeit der Technik und das perfekte Zusammenspiel eines eingespielten Teams. Im Rallyesport entscheiden Zehntelsekunden und das Vertrauen zwischen Pilot und Copilotin über Sieg oder Ausfall – bei AEP sind es durchdachte Ingenieurskunst und Komponenten, die auch unter Belastung zuverlässig arbeiten. Am Ende zählt in beiden Welten dasselbe: dass die Leistung dann abgerufen werden kann, wenn es darauf ankommt. Und beide blicken dabei nach vorn. Mit AEP H2 rückt die Wasserstofftechnologie ins Zentrum – ein Thema, das die Mobilität von morgen entscheidend prägen wird. Der Motorsport war seit jeher das Versuchslabor, in dem neue Antriebs- und Energietechnologien unter härtesten Bedingungen erprobt wurden, bevor sie den Alltag erreichten. Dass ein Wasserstoff- und Energiespezialist ein Rallye-Weltmeisterschaftsprojekt begleitet, ist deshalb ein Signal: Nachhaltige Energie und Spitzenleistung schließen sich nicht aus – sie bedingen einander.



Sichtbar wird dieses gemeinsame Bekenntnis auf den Schotterpisten Finnlands: Der schwarz-grüne Toyota GR Yaris Rally2 des K4 Rally Teams trägt die Farbe, die auch für die Mission von AEP steht – ein Zeichen für eine saubere, nachhaltige Zukunft, das Tempo und Verantwortung miteinander verbindet.



„Energizing the Future“ – die grünen Lösungen von AEP



Hinter dem Namen AEP steht der Anspruch, grüne Energie überall dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Als führendes Photovoltaik-Unternehmen entwickelt AEP nachhaltige Energielösungen auf Basis von Photovoltaik- und Wasserstofftechnologien und begleitet seine Kunden in ganz Europa von der Beratung und Planung über die Installation bis zur Wartung. Das Angebot ruht auf vier Säulen:

Mobile Energiecontainer: Das modulare System von AEP besteht aus drei verschiedenen mobilen Containern, die die Kraft der Sonne nutzen, sie effizient speichern und Wasserstoff erzeugen – eine standortunabhängige Energieversorgung, die überall einsatzbereit ist, wo kein Netz vorhanden ist.



Solar-Carports: Sie verbinden nachhaltige Energiegewinnung mit modernem Design, spenden Schatten, schützen Fahrzeuge und liefern zugleich sauberen Strom zum Laden – ein sichtbares Zeichen für eine bessere Zukunft.



Contracting: Als führender Anbieter von PV-Lösungen und Dienstleistungen ermöglicht AEP Kunden in ganz Europa einen nahtlosen Übergang zu sauberer, erneuerbarer Energie – ohne hohe Anfangsinvestitionen.



Energiegemeinschaften: Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich grüner Energie berät AEP beim Aufbau von Energiegemeinschaften und liefert die hochwertigen Komponenten, die ein Projekt zum nachhaltigen Erfolg machen.



Der Grundgedanke ist dabei immer derselbe: Unternehmen und Gemeinden in die Lage zu versetzen, ihre Energieunabhängigkeit selbst zu gestalten, Kosten zu senken und den CO?-Fußabdruck zu minimieren. Genau diese Haltung – Verantwortung übernehmen und den eigenen Weg gehen – teilt AEP mit dem K4 Rally Team.



Stimmen zur Partnerschaft



„Für uns ist diese Partnerschaft eine Herzensangelegenheit. Mit dem K4 Rally Team verbindet uns weit mehr als ein Sponsoring – wir teilen dieselben Werte: den Anspruch, unter härtesten Bedingungen Höchstleistung abzurufen, den Mut zur Innovation und den festen Willen, den eigenen Weg konsequent zu gehen. Was diese Zusammenarbeit für mich so besonders macht, ist die gewachsene Grundlage dahinter: Johannes und ich kennen uns schon lange, wir haben bereits verschiedene Projekte gemeinsam verwirklicht und immer wieder über den Motorsport gesprochen, lange bevor daraus eine Kooperation wurde. Aus dieser von Vertrauen geprägten Geschäftsbeziehung ist über die Jahre eine echte Freundschaft geworden. Genau dieses Vertrauen ist es, das ein Projekt wie dieses trägt. Wenn wir das Team auf dem Weg zum Gewinn des Masters Cup begleiten dürfen, dann tun wir das aus voller Überzeugung – und weil wir wissen, dass hier Menschen am Werk sind, die für dieselbe Sache brennen wie wir“, erklärt Gerald Wirtl, Gründer und Geschäftsführer von AEP.



„Mit Gerald verbindet mich weit mehr als eine Sponsoring-Vereinbarung – wir kennen uns seit vielen Jahren, haben gemeinsam Projekte umgesetzt und teilen die Begeisterung für den grünen Gedanken genauso wie für den Motorsport. Dass AEP unseren Weg an der Spitze des WRC Masters Cup mitgeht, bedeutet mir persönlich viel. Die Rallye Finnland ist eine der schnellsten und faszinierendsten der Welt, und wir wollen jede Sonderprüfung genießen und so viele Punkte wie möglich einfahren. Ganz im Sinne eines Satzes, der uns begleitet: You have to have fun – life is too short“, ergänzt Johannes Keferböck, Pilot des K4 Rally Teams.