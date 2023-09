Der Führende der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, Thierry Neuville, geht bei der Akropolis-Rallye in Griechenland nach einem harten Kampf auf den rauen Schotterprüfungen mit einem knappen Vorsprung auf Toyota-Pilot Sébastien Ogier in den Samstag. Der Belgier gewann nur eine der fünf Freitagsprüfungen, fuhr aber eine Reihe von konstanten Zeiten und liegt derzeit 2,8 Sekunden vor Ogier.



Kalle Rovanperä, der Meisterschaftsführende und Spitzenreiter der Rallye, konnte den Kollateralschaden durch seine Position als erster Fahrer auf der Strecke begrenzen und beendete den Freitag mit einem Rückstand von 25,5 Sekunden auf dem dritten Platz, während sein Toyota-Titelrivale Elfyn Evans mit weiteren 5,5 Sekunden Rückstand Vierter wurde. Hyundai-Pilot Esapekka Lappi wurde Fünfter vor Toyota-Pilot Takamoto Katsuta, Dani Sordo wurde Siebter.



M-Sport-Ford erlebte einen weiteren schwierigen Tag, der damit begann, dass Pierre-Louis Loubet vor der zweiten Etappe mit Verdacht auf eine defekte Wasserpumpe aufgeben musste. Ott Tänak fuhr bis auf den vierten Platz vor, bevor ein verspätetes Verlassen der Reifenmontagezone eine Zeitstrafe nach sich zog, die den Weltmeister von 2019 auf den achten Platz zurückwarf.



Das heiße und trockene Wetter vom Vormittag setzte sich auch am Nachmittag fort und sorgte für deutlich trockenere Straßen als die zuvor befahrenen, auf denen ein Unwetter Pfützen hinterlassen hatte.



Der Verlauf der Rallye änderte sich noch vor Beginn des Nachmittags. Tänak hatte ein Problem mit der Wasserpumpe in der Mitte der Reifenmontagezone, das zwar behoben werden konnte, aber einen hohen Preis hatte. Tänak verließ die Zone mit 22 Minuten Verspätung, was eine Zeitstrafe von 3:40 Minuten zur Folge hatte.



Ogier: Bestzeit auf erster Prüfung



Ogier fuhr die schnellste Zeit auf der ersten Prüfung des Nachmittags, der vierten Etappe, der zweiten Durchfahrt durch Loutraki (10,37 Kilometer). Die Offiziellen brachen die Prüfung schließlich aus Gründen der Sicherheit der Zuschauer ab, nachdem acht der neun verbliebenen Rally1-Autos die Strecke absolviert hatten. Der achtfache Weltmeister, der nur eine Teilsaison bestreitet, war 2,2 Sekunden schneller als Rallye-Leader Neuville, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 2,4 Sekunden ausbauen konnte.



Die Etappe fand unter heißen und trockenen Bedingungen statt, was sich für die ersten Teilnehmer auf der Strecke als Nachteil erwies. Rovanperä, der als Erster auf die Strecke ging, fiel hinter Ogier auf den dritten Gesamtrang zurück, nachdem er 6,0 Sekunden langsamer als sein Toyota-Teamkollege war.



Evans und Lappi teilten sich den vierten Platz in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 15,6 Sekunden auf die Bestzeit. Lappi zeigte eine verbesserte Pace und fuhr die drittschnellste Zeit auf der vierten Etappe, doch dann musste der Finne auf einem Straßenabschnitt anhalten, um einen undichten Kühler zu reparieren.



Die zweite Etappe der Schleife wies feuchte Stellen auf, was wiederum den weichen Reifen von Pirelli zugutekam. Neuville machte das Beste aus dem Risiko, vier weiche Reifen für die holprige Passage durch die fünfte Etappe (Livadia) zu verwenden, als der Belgier einen blitzschnellen Richtwert setzte und 5,0 Sekunden schneller war als sein Rivale Ogier.



"Es war schwierig, vor der Etappe eine Reifenwahl zu treffen, aber am Ende habe ich gesagt, dass ich alles geben muss", sagt Neuville. "Was wir jetzt mitnehmen können, ist gut für morgen, aber es war keine schöne Prüfung, um ehrlich zu sein."



Es sah so aus, als ob Neuville seinen zweiten Etappensieg bei dieser Veranstaltung einfahren würde, bevor ein aufgeregter Tänak die Zeitmessungsanzeigen zum Leuchten brachte. Der Este profitierte von einer besseren Position auf der Straße nach seinem Wasserpumpenausfall und war 5,9 Sekunden schneller als Neuville.



Ogier: Weiche Reifen geschont



Neuville verließ die Etappe jedoch mit einem guten Gefühl, da er seinen Vorsprung auf Ogier auf 7,4 Sekunden ausbaute, der sich seinerseits dafür entschieden hatte, einen Teil seiner weichen Reifen zu schonen.



"Es war die richtige Entscheidung, aber die Rallye ist sehr lang und wir haben nicht so viele weiche Reifen", sagt Ogier über Neuvilles Zeit und die Wahl der vollweichen Reifen. "Es ist alles eine Frage der Strategie."



Lappi schaffte es, seinen verletzten Hyundai auf die viertschnellste Zeit vor Teamkollege Sordo und Katsuta zu pilotieren. Rovanperä hatte die Hauptlast des rutschigen, losen Schotters zu tragen, da er als erstes Auto auf die Strecke ging. Der Finne war schneller als Evans, lag aber in der Gesamtwertung 20,2 Sekunden hinter Leader Neuville.



Rovanperä hatte auch auf der sechsten Etappe (Elatia), mit mehr als 28 Kilometern der längsten des Tages, zu kämpfen. Der Toyota-Pilot büßte zehn Sekunden ein, konnte aber seinen dritten Gesamtrang halten.



Die Prüfung wurde von Ogier gewonnen, obwohl der Franzose die obere Ebene des Heckflügels seines Yaris verlor. Er war 4,6 Sekunden schneller als Neuville, der vermutlich ein Problem mit dem hinteren Differenzial hatte.



Ogier war nicht der einzige Fahrer, der einen Schaden erlitt: Teamkollege Evans verlor auf dem Weg zur zweitschnellsten Zeit einen Teil seines Heckflügels, was den Waliser vom sechsten auf den vierten Platz in der Gesamtwertung beförderte.



Yohann Rossel übernahm die Führung in der WRC2, nachdem Adrien Fourmaux von M-Sport auf der sechsten Etappe mit einem Reifenschaden liegen blieb.



Am Samstag warten sechs Etappen auf die Teams.