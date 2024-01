Eine komplette Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für M-Sport oder ein Teilzeitprogramm bei Hyundai: Vor dieser Wahl stand Andreas Mikkelsen im Vorfeld der WRC-Saison 2024. Und der Norweger entschied sich für die auf den ersten Blick sportlich weniger attraktive Option bei Hyundai, wo er sich das dritte Auto mit Esapekka Lappi und Dani Sordo teilen muss.



Mittelfristig glaubt Mikkelsen jedoch, die bessere Entscheidung getroffen zu haben. "Ich sehe hier [bei Hyundai] mehr Zukunft. Ich denke, Hyundai ist in der Rallye-WM wirklich gut aufgestellt", sagt Mikkelsen gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



"Ich würde sagen, Ford ist zur Hälfte dabei", schätzt der Norweger die Situation bei M-Sport ein. "Wir alle wissen, dass es Malcolm [Wilson, M-Sport-Boss] und sein Team sind. Er bekommt ein gewisses Budget von Ford, aber es ist schwer zu sagen, wie die Zukunft dort aussieht."



"Wir hätten ein volles Programm bei M-Sport haben können", verrät Mikkelsen. Doch er entschied sich dagegen und für Hyundai, wo ihn die Umstrukturierungen unter dem kürzlich zum Präsidenten von Hyundai Motorsport beförderten Cyril Abiteboul und hier vor allem die Verpflichtung von Francois-Xavier "FX" Demaison als Technischem Direktor überzeugten.



"Man muss über seine Optionen nachdenken, auch langfristig, und wenn man die Leute bei Hyundai mit Cyril und FX sieht, die ich von Volkswagen sehr gut kenne, dann sind das Leute, denen ich vertraue", sagt Mikkelsen. "Deshalb glaube ich, dass Hyundai nicht nur für dieses Jahr die beste Wahl für mich ist."



Mikkelsen war bereits von 2017 bis 2019 für Hyundai in der Rallye-WM unterwegs, verlor dann aber sein Cockpit im Werksteam des südkoreanischen Herstellers. Über den Umweg WRC2, wo Mikkelsen 2023 seinen zweiten Titel holte, kämpfte er sich nach vier Jahren wieder in die Königsklasse der WRC zurück.



"Für mich ist es ein Ein-Jahres-Vertrag, aber ich hoffe, dass es mehr sein kann, wenn ich gute Leistungen bringe. Ich denke, das wäre nur natürlich", sagt Mikkelsen, der bereits beim Saisonauftakt 2024 in Monte Carlo (25. bis 28. Januar) für Hyundai an den Start gehen wird.



"Das Schöne an der Monte ist, dass man dort nicht zu 100 Prozent mit dem Auto sein muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, weil es so viele andere Faktoren gibt", sagt Mikkelsen. "Ich bin froh, in Monte zu starten, auch wenn es sehr schwierig ist.