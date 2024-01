Hyundai hat den i20 N Rally1 Hybrid für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 vorgestellt: Am Design gibt es im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen, wenngleich die bekannte himmelblau-orangfarbene Optik des südkoreanischen Herstellers erhalten bleibt. Auch unter der Haube gibt es einige Verbesserungen.



Hyundai entschied sich dazu, den i20N über den Winter weiterzuentwickeln und nutzte dafür die Homologations-Joker, die allen Herstellern zur Verfügung stehen. Der Schwerpunkt der Entwicklungen lag auf Gewichtseinsparungen zur Verbesserung der Leistung und auf der Suche nach Lösungen für die bekannten Zuverlässigkeitsprobleme.



Dank einer neuen Partnerschaft mit Akrapovic standen auch die Auspuff- und Wärmemanagementsysteme im Fokus. In der vergangenen Saison erzielte Hyundai lediglich zwei Siege, während sich Konkurrent Toyota mit neun Erfolgen zum Weltmeister krönte.



In diesem Jahr sollen Ott Tänak, der von M-Sport wieder zu Hyundai wechselt, und Thierry Neuville um die WM-Krone kämpften. Der dritte Hyundai i20 N Rally1 Hybrid wird abwechselnd von Dani Sordo, Esapekka Lappi und Neuzugang Andreas Mikkelsen pilotiert.



Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul ist davon überzeugt, dass sein Team alle Voraussetzungen mitbringt, um in der Saison 2024, aber auch in Zukunft, konkurrenzfähig zu sein. "In diesem Jahr wollen wir häufiger gewinnen, was wir mit unserer aufgefrischten Fahrerbesetzung und dem verbesserten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zu erreichen hoffen", ist Abiteboul optimistisch.



Hyundai: "Erfolg im Jahr 2024 ist unser Ziel"



"Außerdem glauben wir, dass wir angesichts der Charakteristik der Saison 2024 um den Titel in der Fahrerwertung kämpfen können", erklärt der Hyundai-Teamchef. "Ott hatte noch eine Rechnung mit dem Team offen, und als wir begannen, darüber zu sprechen, stellten wir fest, dass wir ein gegenseitiges Interesse daran haben, sie zu erfüllen."



"Gemeinsam mit Thierry haben wir zwei Fahrer, die in der Lage sind, den Titel zu holen. In unserem dritten Auto wollten wir die Crews belohnen, die unserer Meinung nach diese Chance verdient haben, denn alle drei haben in den vergangenen Jahren nicht nur Loyalität zum Team bewiesen, sondern auch ein beeindruckendes Tempo und Können."



"Die Verstärkung durch eine Reihe von Talenten, insbesondere neuen Ingenieuren, Mechanikern, Wetter- und Sportfachleuten, stärkt das gesamte Team, das wir in diesem Jahr weiter vorantreiben wollen", zeigt sich Abiteboul kämpferisch. "Der Erfolg im Jahr 2024 ist unser Ziel, und wir sind zuversichtlich, dass wir die richtigen Voraussetzungen dafür geschaffen haben."



Hyundai ist das letzte Team, das sein Auto für die WRC-Saison 2024 vorgestellt hat, nachdem M-Sport-Ford und Toyota bereits vorgelegt hatten. Die neue Saison beginnt vom 25. bis 28. Januar mit der legendären Rallye Monte-Carlo. Dann wird Mikkelsen im dritten Werks-Hyundai sitzen.