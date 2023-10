Polen wird im nächsten Jahr einen Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ausrichten. Dies wird wahrscheinlich das letzte Puzzlestück im Kalender 2024 sein.



Wie bereits berichtet, wurde Polen als Rückkehrer in den WRC-Kalender gehandelt. Die masurischen Schotterpisten waren zuletzt 2017 in der Meisterschaft vertreten. Polen hat sich um die Rückkehr in die WRC bemüht, seit es seinen Platz im Kalender aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Sicherheit der Zuschauer verloren hat.



Die Rückkehr Polens wurde von den Rallye-Organisatoren bei der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung in Mikolajki bestätigt, an der auch der polnische Ex-Formel-1- und Rallye-Fahrer Robert Kubica, der amtierende WRC2-Champion Kajetan Kajetanowicz und sein polnischer Rallye-Rivale Mikolaj Marczyk teilnahmen.



Es wurde bestätigt, dass die Rallye, die bisher Bestandteil des Kalenders der Rallye-Europameisterschaft war, vom 27. bis 30. Juni stattfinden wird.



Mit der Bestätigung der Aufnahme Polens in den WRC-Kalender für 2024 dürfte der Kalender mit 13 Läufen feststehen. Polen ersetzt Mexiko, das aus dem Kalender gestrichen werden soll.



Ursprünglich hatte die WRC gehofft, dass Saudi-Arabien und die USA im nächsten Jahr Läufe ausrichten könnten, doch beide Veranstaltungen wurden bis 2025 zurückgestellt, ebenso wie eine mögliche Rückkehr nach Argentinien.



Wie bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, wird Lettland im nächsten Jahr sein WRC-Debüt geben. Die Schotter-Rallye wird aus der ERC hochgestuft und ersetzt Estland.



Es wird erwartet, dass der Kalender auf der für den 19. Oktober anberaumten Sitzung des Motorsport-Weltrats (World Motor Sport Council) der FIA offiziell ratifiziert wird.



Allerdings wurde bereits bestätigt, dass die Saison in Monte Carlo (22. bis 28. Januar) beginnen wird, wobei die Veranstaltung nicht mehr in Monte Carlo, sondern in der Region um Gap angesiedelt sein wird.



Es wird erwartet, dass eine Reise nach Schweden folgt. Die dritte Runde wird in Kenia und nicht wie bisher im Juni ausgetragen. Weitere Stationen im Kalender sind Kroatien, Portugal, Sardinien, Polen, Lettland, Finnland, Griechenland, Chile, Zentraleuropa und Japan.