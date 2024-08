Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) hat ihren Rennkalender für die Saison 2025 herausgegeben. Dieser sieht 14 Rallyes vor, darunter drei neue. Es ist der längste Kalender seit der WRC-Saison 2008, als sogar 15 WM-Rallyes auf dem Programm standen.



Die drei Neuzugänge im WRC-Kalender 2025 sind: Kanaren-Rallye im April, Rallye Paraguay im August und Rallye Saudi-Arabien als neues Saisonfinale im November. Beim Großteil der übrigen Rallyes handelt es sich welche, die auch im Kalender der aktuellen Saison 2024 auftauchen. Die Rallye Kroatien hat für 2025 keine Berücksichtigung im WM-Kalender gefunden, ebenso wenig die Rallye Lettland, die 2024 ihr Debüt gefeiert hatte. Dafür kehrt die Rallye Estland zurück.



Auftakt der Rallye-WM 2025 wird vom 23. bis 26. Januar die traditionsreiche Rallye Monte Carlo sein. Es folgen die Rallye Schweden und die Safari-Rallye in Kenia, bevor vom 24. bis 27. April die Kanaren-Rallye auf der gleichnamigen spanischen Inselgruppe als erste der drei neuen Rallyes im Kalender steht. Die Asphaltrallye auf den Kanarischen Inseln ersetzt de facto die Kroatien-Rallye.



Im Anschluss an das WRC-Debüt auf den Kanarischen Inseln stehen die Rallye Portugal, die Rallye Italien auf Sardinien, die Akropolis-Rallye in Griechenland, die Rallye Estland und die Rallye Finnland an, bevor Ende August die Rallye Paraguay als zweite der drei neuen WM-Rallyes gefahren wird. Es handelt sich um eine Schotterrallye.



Nach der Rallye Paraguay folgen noch die Rallye Chile, die Rallye Zentraleuropa in Deutschland/Österreich/Tschechien, die Rallye Japan und Ende November die Rallye Saudi-Arabien. Mit dem neuen Saisonfinale in Saudi-Arabien kehrt die Region Naher Osten erstmals seit 2011 (damals Rallye Jordanien) in den WRC-Kalender zurück.



Jona Siebel, Geschäftsführer des WRC-Promoters, spricht mit Blick auf den 14 Rallyes umfassenden WRC-Kalender 2025 von einem "äußerst spannenden Kalender, der unsere traditionellen Rallyes perfekt mit drei aufregenden neuen Herausforderungen verbindet". Dass zwei der drei neuen WM-Rallyes außerhalb Europas liegen, das bezeichnet Siebel als "Unterstreichung der globalen Anziehungskraft unserer Meisterschaft".



FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem ergänzt: "Es ist fantastisch, einen so vollgepackten Veranstaltungskalender für die WRC-Saison 2025 zu sehen. Neben den klassischen Orten, die die Fans kennen und lieben, sorgt das Debüt neuer Rallyes in Spanien, Paraguay und Saudi-Arabien für noch mehr Spannung und spiegelt die globale Vielfalt der Teilnehmer und Rallye-Fans wider."



WRC-Kalender 2025



23.-26.01.: Monte Carlo

13.-16.02.: Schweden

20.-23.03.: Safari (Kenia)

24.-27.04.: Kanaren (Spanien)

15.-18.05.: Portugal

05.-08.06.: Sardinien (Italien)

26.-29.06.: Akropolis (Griechenland)

17.-20.07.: Estland

31.07.-03.08.: Finnland

28.-31.08.: Paraguay

11.-14.09.: Chile

16.-19.10.: Zentraleuropa (Deutschland/Österreich/Tschechien)

06.-09.11.: Japan

27.-30.11.: Saudi-Arabien