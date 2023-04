Die Hoffnungen von Toyota-Pilot Sebastien Ogier auf einen Sieg bei der Rallye Kroatien, dem vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an diesem Wochenende, erhielten am späten Freitagabend einen weiteren Dämpfer. Der Franzose wurde mit einer Zeitstrafe von einer Minute belegt.



Nach dem Urteil der Sportkommissare waren Ogier und sein Beifahrer Vincent Landais nach einem Radwechsel auf der zweiten Wertungsprüfung nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Konkret wurde bemängelt, dass Ogier nach der Panne weitergefahren sei, obwohl sein Gurt noch nicht fest angezogen war. Bei Landais sei das HANS-System nicht in der richtigen Position gewesen.



Durch die Zeitstrafe wächst Ogiers Rückstand auf die Spitze auf gut zweieinhalb Minuten an. Es ist nicht das erste Mal, dass Ogier wegen eines solchen Vergehens auffällt. In der Saison 2021 wurde er zweimal bestraft, weil er den Kinnriemen seines Helms nicht richtig geschlossen hatte.



Hier das Urteil der Sportkommissare im Wortlaut:



"Der Fahrer des Autos mit der Startnummer 17, Sebastien Ogier, erklärte, dass er nach dem Wechsel eines platten Reifens auf der zweiten Wertungsprüfung (WP2) seinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und zunächst langsam fuhr, bis er richtig saß.



"Dann habe er seinen Beifahrer Vincent Landais gefragt, ob er bereit sei und sie losfahren könnten. Der Beifahrer habe dies bestätigt. Er habe auch erklärt, dass die Sicherheitsgurte angelegt worden seien, nachdem sie begonnen hätten, schneller zu fahren, aber er habe zugegeben, dass er versucht habe, das FHR [HANS-System] bis zum Ende der Prüfung zu positionieren".



"Sebastien Ogier erklärte, dass er weder wusste, dass der Beifahrer das FHR-Gerät nicht positioniert hatte, noch dass er die Sicherheitsgurte falsch angelegt hatte, da der Beifahrer zuvor bestätigt hatte, dass er bereit sei zu starten. Der Beifahrer hat sich für dieses Versäumnis entschuldigt.



"Der Sportdirektor, Herr Kaj Lindström, fügte hinzu, dass Artikel 53.1 des FIA Sportreglements 2023 besagt, dass die Sicherheitsgurte während der Fahrt angelegt sein müssen, und bestätigte, dass die Fahrer die Sicherheitsgurte zwar angelegt, aber nicht richtig gestrafft hatten. Kaj Lindström legte den Stewards die Daten des Wagens Startnummer 17 vor, aus denen hervorgeht, dass sich der Wagen während der ersten 13,5 Sekunden langsam bewegte."



"Der Videobeweis von Auto Startnummer 17 zeigt, dass der Fahrer nach dem Reifenwechsel auf WP2 kurz nach dem Start angeschnallt war, während der Beifahrer nicht richtig angeschnallt war."



"Am Anfang fuhr das Auto etwa 13 Sekunden lang langsam und der Beifahrer konnte den Sicherheitsgurt anlegen, aber dann, als der Fahrer anfing, schneller zu fahren, zog der Beifahrer den Sicherheitsgurt noch eine Weile an und versuchte, das FHR-Gerät richtig unter dem Sicherheitsgurt zu positionieren."



"Der Beifahrer schaffte es, die Sicherheitsgurte etwa 34 Sekunden, nachdem das Fahrzeug sich vom Reifenwechselplatz bis zum Ende der Etappe in Bewegung gesetzt hatte, richtig anzulegen. Außerdem hatte der Beifahrer versucht, das FHR-Gerät korrekt unter den Gurten zu positionieren."